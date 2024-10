Klasszikus pályaívet írt le Fernando Alonso pályafutása: mielőtt megérkezett a Forma-1-be, 1999-ben megnyerte az Euro Open by Nissant, első szezonjában pedig a sereghajtó Minardi színeiben bontogatta a szárnyait. (Fotó: Clive Mason/ALLSPORT/Getty Images)

Klasszikus pályaívet írt le Fernando Alonso pályafutása: mielőtt megérkezett a Forma-1-be, 1999-ben megnyerte az Euro Open by Nissant, első szezonjában pedig a sereghajtó Minardi színeiben bontogatta a szárnyait. (Fotó: Clive Mason/ALLSPORT/Getty Images)

1 /24 Klasszikus pályaívet írt le Fernando Alonso pályafutása: mielőtt megérkezett a Forma-1-be, 1999-ben megnyerte az Euro Open by Nissant, első szezonjában pedig a sereghajtó Minardi színeiben bontogatta a szárnyait. (Fotó: Clive Mason/ALLSPORT/Getty Images)

2005-ben pedig a Renault-val meg is törte Michael Schumacher és a Ferrari évekig tartó hegemóniáját. (Fotó: Clive Rose/Getty Images)

2005-ben pedig a Renault-val meg is törte Michael Schumacher és a Ferrari évekig tartó hegemóniáját. (Fotó: Clive Rose/Getty Images)

3 /24 2005-ben pedig a Renault-val meg is törte Michael Schumacher és a Ferrari évekig tartó hegemóniáját. (Fotó: Clive Rose/Getty Images)

Egy évvel rá a második vb-trófea is összejött. (Fotó: Mark Thompson/Getty Images)

Egy évvel rá a második vb-trófea is összejött. (Fotó: Mark Thompson/Getty Images)

5 /24 Egy évvel rá a második vb-trófea is összejött. (Fotó: Mark Thompson/Getty Images)

Akár triplázhatott is volna 2007-ben, de végül egy ponttal alulmaradt Kimi Räikkönennel szemben – csakúgy, mint az akkori csapattársa, Lewis Hamilton. (Fotó: Paul Gilham/Getty Images)

Akár triplázhatott is volna 2007-ben, de végül egy ponttal alulmaradt Kimi Räikkönennel szemben – csakúgy, mint az akkori csapattársa, Lewis Hamilton. (Fotó: Paul Gilham/Getty Images)

6 /24 Akár triplázhatott is volna 2007-ben, de végül egy ponttal alulmaradt Kimi Räikkönennel szemben – csakúgy, mint az akkori csapattársa, Lewis Hamilton. (Fotó: Paul Gilham/Getty Images)

9 /24 "Fernando is faster than you" – nagy port kavart a 2010-es Német Nagydíjon, amikor a Ferrari arra utasította Felipe Massát, hogy engedje át a győzelmet a vb-címre esélyesebb Alonsónak. (Fotó: Andrew Hone/Getty Images)

"Fernando is faster than you" – nagy port kavart a 2010-es Német Nagydíjon, amikor a Ferrari arra utasította Felipe Massát, hogy engedje át a győzelmet a vb-címre esélyesebb Alonsónak. (Fotó: Andrew Hone/Getty Images)