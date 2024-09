Első rendezésekor, 1986-ban még a vasfüggöny mögötti „egzotikumával” vonzotta a nézőket a Magyar Nagydíj, ám a hungaroringi verseny a keleti blokk „varázsának” megszűnése után is kedvenc maradt, mára pedig egyenesen a tradicionális versenyek közé emelkedett a mogyoródi futam.

Első alkalommal 300 ezer jegy fogyott a magyar versenyre, ez jó ideig rekord volt, de a koronavírus-járvány óta újra jó évek járnak a helyszínre: 2023-ban 303 ezres, tavaly pedig – pluszlelátókkal – 310 ezres jegyeladást könyvelhettek el.

2025-ben a jubileumi, 40. Forma-1-es nagydíjára készül a Hungaroring, az augusztus 1-3. közötti hétvégére a pálya gyökeresen megújul, a lelátókat is átnevezik, sőt bővítik is, utóbbit most jelentette be a pálya. Elsőként a pály hátsó részén található korábbi Super Bronze, immár Chicane 3 névre hallgató új helyekre lehet jegyeket vásárolni, de a későbbiekben további hasonló lehetőségek is nyílnak még.