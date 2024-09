Régen látott gödörben jár a Red Bull. Max Verstappen utoljára júniusban nyert futamot, azóta pedig mind az ő, mind csapata előnye apad a bajnok összetettben. Mindezek konkrét okát valószínűleg ők is keresik az RB20-as autókban, és ha ezek meg is vannak, dolgozhatnak kijavításukon.

A nagy kérdés azonban az, hogy miért történt ez. Felmerült az is persze, hogy más csapatok szabálytalanul juthattak előnyhöz, de árulkodó Verstappen kommunikációja is, aki vezethetetlen szörnyetegként hivatkozott versenygépére. Van tehát gond a kocsival is, melyek megoldását nem segíti a tény, hogy több szakember is elhagyta a Red Bullt.

Helmut Marko szerint a probléma a fontos emberek távozásában rejlik. „Ha bizonyos emberek távozni szeretnének és kapnak egy jó ajánlatot, vagy látnak egy jó lehetőséget, akkor ezt kihasználják” – mondta az osztrák. Rendre felmerül például Adrian Newey szerepe, aki már nem felügyeli az F1-es projektet – ennek kapcsán Marko határozott választ adott.

„Ez nem igaz. Newey tavasz óta nem vesz részt a kocsi fejlesztésében. Amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Newey Newey, aki egy elképesztő tapasztalatokkal rendelkező ember, ami mindig kiemeli őt. De a probléma máshol van. Volt egy, az első versenyeken domináns autónk, melyet egy többé-kevésbé megbízható, nehezen vezethető autóvá változtattunk” – mondta Marko, hozzátéve, hogy a versenygép a legapróbb környezeti változásokra is érzékenyen reagál, ami nem éppen pozitív dolog.

Úton vannak már azonban a fejlesztések, ezekre azonban még várni kell. „Austinban meg kell mutatnunk, hogy sikerült megfordítani a helyzetet” – utalt az október közepi Amerikai Nagydíjra a szakember.