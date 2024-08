Bár Charles Leclerc monacói győzelmét követően a Ferrari versenyképessége visszaesett, nyárra a McLaren és a Mercedes hozta a győzelmeket, azért Belgiumban, majd a múlt vasárnap a Holland Nagydíjon is összejött egy-egy dobogó az olasz csapatnak, és ha hihetünk a kétszeres bajnok Fernando Alonsónak, a maranellói gárda most, az Olasz Nagydíjtól lesz újra sikeres.

„Úgy gondolom, hogy a négy élcsapat közül a McLaren, a Red Bull és a Ferrari mindig dobogóesélyes, talán csak a Mercedes hullámzik egy kicsit. A következő pár fordulóban – Azerbajdzsántól eltekintve – a Ferrarié lehet majd a legjobb autó. Azok alapján, amit tavaly láttuk Monzában és Szingapúrban, idén Leclerc-től Monacóban, szerintem idén is ők lesznek a favoritok Szingapúrban” – mondta még a Holland Nagydíj után a 2010 és 2014 között az olasz csapatnál versenyző spanyol.

Alonso szavai a Ferrari főnökéhez is eljutottak, Frederic Vasseur így reagált:

„Nem kell, hogy más mondja meg, mi leszünk-e a favoritok vagy nem. Így is, úgy is ugyanaz a hozzáállásunk. Bízom benne, hogy jobb formában leszünk a következő két-három fordulóban, tavaly is erősebbek voltunk ezeken a pályákon.”

A Ferrari frissítésekkel – és talán rendhagyó, fekete festéssel – érkezik a hazai versenyére, de Vasseur előre nem iszik a medve bőrére:

„Minden a részleteken múlik. Az, hogy javultunk a rövid kanyarokban, jól jön majd. És ha sikerül egy-két tizedet hozni, az máris átírhatja az erősorrendet. De tudjuk, hogy a többiek is fejlesztenek, ahogy azzal is tisztában vagyunk, hogy [Zandvoortban] komoly hátrányban voltunk Landóhoz [Norris, McLaren] képest, szóval bőven van még dolgunk. Sosem futnék neki Monzának, Bakunak vagy bármilyen helyszínnek úgy, hogy könnyű dolgunk lesz.”

Míg a McLaren immár csak 30 pontnyira van a Red Bulltól a konstruktőri bajnokságban, a 3. helyen álló Ferrari hátránya 67 pont kilenc fordulóval a vége előtt. A csapatfőnök szerint még ők is versenyben vannak.

„Kezdetben dominált a Red Bull, aztán mi is jól szerepeltünk, utána a McLaren, majd a Mercedes is. A végig meglesz ez a hullámvasutazás. Úgy gondolom, idén már részesei vagyunk a bajnoki küzdelemnek. Nyertünk futamokat, azaz a potenciál megvan, még ha hibáink is akadtak.”