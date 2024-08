Nem fért kétség Lando Norris rajtelsőségéhez a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérő edzésén: az új fejlesztésekkel az eddiginél is jobban szárnyaló McLaren brit pilótája 3,5 tizedmásodpercnél is többet vert a hazai közönsége előtt versenyző Max Verstappenre. Magabiztos fölényének köszönhetően Norris pályafutása negyedik pole-ját zsebelte be, a Red Bull háromszoros és címvédő világbajnoka mellett saját csapattársát, Oscar Piastrit is megelőzve.

A kvalifikáció leintése után a GP2-es bajnoki címe után az F1-ben mindössze két szezont lehúzó, manapság televíziós szakértőként tevékenykedő Jolyon Palmer kérdezte az első három helyezettet.

„Csodálatos nap! Örülök annak, hogy visszatértem, ráadásul egy pole-lal. Jó kör volt” – nyugtázta elégedetten Norris. „Végig sima volt az időmérő, jó köröket futottunk, de ez az egy a végén különösen jól sikerült. Nagyszerű munkát végzett a csapat, én pedig boldog vagyok. Kényelmesen éreztem magamat az autóban, ami csodálatos. Hoztunk néhány fejlesztést, és mind nagyon jól működik.”

„Izgatottan várom a holnapi napot, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy nehéz lesz” – tekintette előre a brit, aki eddig még egyetlen rajtelsőségét sem váltotta győzelemre. „Max egész hétvégén gyors volt. Tudom, a mai nap a miénk, de még mindig ott van a második helyen. Jónak ígérkezik a csata köztünk, főleg úgy, hogy ez a hazai versenye.”

A világbajnoki pontversenyben 78 ponttal vezető holland azonban másképp látja a helyzetét: szerinte egyáltalán nem biztos, hogy 2021, 2022 és 2023 után 2024-ben is ő pezsgőzhet a dobogó legfelső fokán Zandvoortban.

„Az egész időmérőn hiányzott egy kicsit a tempónk. Igyekeztem a lehető legjobb kört összerakni, úgyhogy örülök, hogy így is ott vagyok az első sorban” – fogalmazott Verstappen. „A szél megnehezítette a dolgunkat, ugyanis a széllökések miatt minden kör más volt, nem igazán lehetett mihez viszonyítani. A tegnapi nap után a második hely is jó eredmény.”

„Meg fogjuk próbálni” – felelte arra, hogy zsinórban negyedjére is megnyerheti-e a Holland Nagydíjat. „Muszáj viszont a realitások talaján maradnunk, amikor több mint három tizedmásodperc a hátrányunk az időmérőn. A cél az, hogy jó versenyem legyen.”

„Nagyon jól működik az autónk ezen a hétvégén” – állapította meg Piastri, aki hiába javított az utolsó körében, ahhoz nem bizonyult elegendőnek, hogy bebiztosítsa a McLarennek az első sort. „Csalódott vagyok amiatt, hogy nem végeztem egy kicsit előrébb, de nagyon jó versenyautónk van.”

„Eddig bármilyen fejlesztést vetettünk be, mindig jól sült el, pedig nem a legkönnyebb dolog előre látni, hogy milyen lesz” – tette hozzá az ausztrál, aki hisz benne, hogy a harmadik helyről is győzhet a 72 körös futamon. „Nem kizárt a győzelem. Hosszú etapokon jónak tűnt a tempónk, és az előző néhány hétvégén is elég gyorsak voltunk.”