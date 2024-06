A flexibilis szárnyak örök témának számítanak a Forma-1-ben, nem véletlenül. Aki jól ráérez a dolgokra ezen a téren, óriási előnyre tehet szert riválisaival szemben. Persze a többiek megpróbálnak ez ellen tenni, vagy úgy, hogy ők is megépítik saját jól hajló szárnyukat, vagy szigorúbb mérésekre, ellenőrzésekre, szabályok alkotására sarkallva a Nemzetközi Automobil Szövetséget.

A téma most a Mercedes miatt vált felkapottá, akik az elmúlt futamokon bevetett fejlesztéseikkel kerültek a középpontba. Leginkább a Red Bull és a McLaren azok, akik bírálják is őket ezért, és fel is merült már annak a lehetősége, hogy hivatalos panaszt nyújtsanak be az FIA-nál az ügyben.

A Motorsport.com információi szerint azonban a szövetség nem biztos, hogy vevő lenne erre, ugyanis szeretnének ebből kimaradni. Az FIA ugyanis „elégedett” a jelenlegi dizájnokkal, és nem tervezik, hogy változtatást eszközöljenek a mérési módszereken.

Azt érdemes azért leszögezni, hogy a szabályalkotók jelenleg is megmondják, mennyire hajolhat az első szárny. Ez úgy néz ki, hogy bizonyos pontokon rögzítik, hogy mekkora nyomás alatt hány mm-rek térhet el az elem az eredeti állástól. A csapatok ezen kívül úgy lavírozhatnak, ahogy szeretnének, egészen addig, amíg az előírások meg nem változnak.

Korábban egyébként pont a Red Bull volt az, akikről az ellenfelek azt gyanították, extrém mértékben hajlik az első szárnyuk. Ahogy arra Helmut Marko, az energiaitalosok tanácsadója is rámutatott, ez a fajta adok-kapok mindig is az F1 része volt. „Mindig is probléma volt és majdnem minden csapat érintett volt valamikor. Egyszer az egyik csapat vádolja a másikat, máskor a hátrányban lévők vádolják a többieket és mondják, hogy náluk ilyen nincs. Így megy ez azóta, mióta a Forma-1-ben vagyok, és mindig is így fog menni” – fogalmazott az osztrák szakember.