A Tesla négy fő modelljén kívül számos egyéb csecsebecsét kínál az autós gumiszőnyegtől kezdve a logós pulóverig, ám a hivatalos shop most olyan új termékkel bővült, melyre sokan felhúzták a szemöldöküket.

Elon Musk autómárkájától mostantól már tequilát is vehetünk. A Teslaquila egy üvegje 250 dollárba (75 ezer forintba) kerül: az összegért cserébe egy legalább egy évig francia tölgyfahordóban érlelt italt (tequila añejo) kapunk egy villám alakú üvegben, mely egy Tesla-logóval díszített fémtalpban áll. A leírás szerint ízében a száraz gyümölcsöket, valamint a lágy vaníliát érezheti a fogyasztó, némi fahéjas beütéssel.

A Tesla tequilájának története egyébként 2018-ig nyúlik vissza: Elon Musk Twitter-oldalán egy április eleji átverős poszt jelent meg, miszerint a Tesla csődbe megy, a főnök leitta magát, körülötte pedig Teslaquila-üvegeket találtak.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by “Teslaquilla” bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what’s the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018