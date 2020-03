A koronavírus-járvány miatt az emberek világszerte megrohanták az üzleteket, felkészülve az esetleges karanténra, illetve a kijárási tilalomra. A boltok és bevásárlóközpontok lerohanása során az egyik legkeresettebb termék a WC-papír volt, százszámra vitték a vásárlók a tekercseket Magyarországon is, habár az időszakos hiányokat leszámítva még mindig rengeteg termék elérhető az üzletekben.

Ha a helyzet a jelenleginél is komolyabbra fordulna, akkor sem kell aggódnia azoknak sem, akik nem halmoztak fel otthon komolyabb budipapír-tartalékot. Egy kalkulátor segítségével ugyanis pontosan kiszámolhatjuk, hogy mennyi ideig elegendő az otthoni készlet, és a jó hír az, hogy egyetlen nagyobb csomaggal is átvészelhetjük a karantént.

A howmuchtoiletpaper.com oldalon beállíthatjuk, hogy hány tekercs WC-papírunk van, egy nap hányszor használjuk az illemhelyet, és egy-egy alkalommal körülbelül mennyi lapot használunk el. A program ezután kiszámolja az eredményt. Egy 16-os csomag toalettpapír két fős háztartás esetén is elegendő legalább másfél hónapig, de akik kevesebb papírral is meg tudják oldani a feladatot, azok két hónapig is kihúzhatják ennyivel.

Érdekes, hogy az ilyen jellegű felvásárlás csak ennél a terméknél figyelhető meg. Ez nem véletlen, ugyanis a mai embernek ez az egyik olyan kulcsfontosságú eszköze, melyre nincs alternatívája. “Ha az emberek nem találják azt az ételt, amit eredetileg szerettek volna vásárolni, más ételt vesznek meg. A toalettpapír esetében nincs ilyen” – mondta Baruch Fischhoff, a pennsylvaniai Carnegie Mellon Egyetem pszichológusa.