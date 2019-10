Etienne Salomé nevét onnan ismerhetjük, hogy ő tervezte a világ legdrágább autóját, a Bugatti La Voiture Noire-t. A Type 57 SC Atlantic előtti tisztelgés jeléül épült fekete autó közel annyiba került, mint az eddigi legnagyobb magyar lottónyeremény – új tulajdonosa azonban könnyedén kicsengette ezt az összeget, ami nem is csoda, hiszen a világ egyik legismertebb futballistája.

Olvass tovább

A hírek szerint a sárga Atlantic nemcsak egyedi megjelenésével hívja majd fel magára a figyelmet a világ kikötőiben. Maga a hajó formáját az F1-es autóknál megfigyelhető megoldások ihlették, így a levegő a legtöbb helyen komolyabb megtörés nélkül haladhat majd a jacht mellett. A könnyebb siklás mellett a jármű stabilitását is segítik ezek a megoldások.

A hajtásról két 440 lóerős Volvo-motor gondoskodik majd. Az erőforrások a 39 lábas jachtot akár 111 km/órás tempóra is gyorsíthatják. Ezt a hajó akár magától is megteheti majd, ugyanis önvezető mód is található bennük.

A tervező cége 12 hajót le szeretne gyártani a 2020-as Monacói Yacht Show-ra. Ezek áráról egyelőre nincs információ, de abban biztosak lehetünk, hogy nem fogják aprópénzért csak úgy bárkihez hozzávágni az egyszerre legfeljebb kilenc fő számára kényelmes közlekedési eszközt.