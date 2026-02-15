Vádat emelt egy 31 éves szlovák nő ellen a Balassagyarmati Járási Ügyészség, aki súlyos balesetet okozott, amiben többen megsérültek – derül ki az Ügyészség híréből.

Még 2024. január 12-én történt az eset, amely során a nő esti szürkületben autózott élettársával és három kiskorú gyermekével Gyöngyös irányából Szurdokpüspöki felé. Az úttest burkolata jeges, csúszós volt. Az útpadkán állt két nő, egy 35 éves, autómentőre váró sofőr és a számára segítséget nyújtó 36 éves ismerőse, mellettük az utóbbi gépjárműve parkolt.

Az útviszonyokhoz képest túlzó sebességgel haladt a vádlott, a járműve hátsó kerekei megcsúsztak, az autó pedig átsodródott a szemközti forgalmi sávba, majd onnan az útpadkára, ahol elütötte a két nőt. A sértettek az ütközés következtében az út mellett lévő fás, bokros területre zuhantak. A vádlott járműve az útpadkán parkoló autónak csapódott, majd a tetejére borulva állt meg.

A balesetben a 35 éves nő és a vádlott élettársa súlyos, a vádlott gyermekei könnyű sérüléseket szenvedtek. A 36 éves nő maradandó fogyatékosságot eredményező sérülést szenvedett.

Az ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolta meg a sofőrt, indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki vele szemben és tiltsa el a közúti járművezetéstől is.

Az ügyben a Pásztói Járásbíróság dönt.

