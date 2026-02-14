Ha létezne „legjövedelmezőbb útburkolati jele” díj, jó eséllyel a dél-londoni Kingston upon Thames egyik sárga rácsa vinné haza a trófeát. Az úgynevezett yellow box junction (sárga ráccsal festett kereszteződés) – 8 hónap alatt több mint 450 ezer font, azaz közel 200 millió forintnyi bírságot termelt az önkormányzatnak – számol be a helyzetről a Dailymail.

Ez nagyjából napi 1800–2000 font (780-870 ezer forint) bevétel. Egyetlen kereszteződésből.

A szabály papíron egyszerű: nem hajthatsz be a sárga rácsra, ha nem tudsz azonnal továbbhaladni. Ha mégis bent ragadsz, jön a büntetés – 160 font (70 ezer forint), amit gyors fizetésnél 80-ra (35 ezer Ft) mérsékelnek. A gond csak az, hogy a valóság nem mindig ilyen fekete-fehér.

Miért ragadnak bent ennyien?

A környéken közlekedők szerint a forgalom kiszámíthatatlan, a torlódás hirtelen alakul ki, és gyakran egy másik autós bizonytalankodása miatt marad bent valaki a rácsozás közepén. A kamera viszont nem mérlegel: ha állsz a rácson, megy a csekk.

A helyi vállalkozók már fejőstehénként emlegetik a kereszteződést. Az önkormányzat szerint viszont a cél a forgalom folyamatos áramlása és a dugók csökkentése.

Jogi kiskapuk is lehetnek

A történet pikantériája, hogy egy közlekedéstervező – akit a brit sajtó csak „Yellow Box Guru”-ként emleget – arra specializálódott, hogy segítsen az autósoknak a bírságok megtámadásában. Miután hazatér a teljes munkaidős közlekedésmérnöki munkájából, Sam Wright a „hobbija” mellett dolgozik – tanácsot ad az embereknek, hogyan fellebbezhetnek a sárga keresztben való megállásért kapott bírságok ellen, és győzelmeit online közzéteszi a egyre növekvő közönségnek. Állítása szerint előfordul, hogy a felfestés túlméretezett vagy nem pontosan a szabályok szerint felfestett, ami alapot adhat a fellebbezésre.

“Az volt a katalizátor számomra, hogy nem messze a lakóhelyemtől kaptam egy büntetést, amelyről tudtam, hogy nem vagyok bűnös. Sikerült megszabadulnom tőle, mert ismerem a törvényt, de

sokan vannak, akik nem ismerik” – mondta Wright a Daily Mailnek. „Szerettem volna segíteni azoknak, akik ilyen ijesztő leveleket kapnak a postán, és sok pénzt kell fizetniük.”

A 49 éves Sam Wright videókat készít, amelyekben a tanácsokat ad a fellebbezéshez, állítólag az esetek nyolcvan százalékában sikeresek a hozzá fordulók “ügyei”, ami nem meglepő, ha tudjuk hogy éveken át volt az ilyen jelölések tervezéséért és jóváhagyásáért volt felelős.

Sok embernek lenne oka a fellebbezésre, de még is úgy döntenek, hogy inkább befizetik a bírságot, mert a bírság megduplázódik, ha a döntőbíróhoz kerül, így sokan

egyszerűen nem akarnak kockáztatni.

Biztonság vagy pénzbehajtás?

A vita nem új: a kamerás ellenőrzések terjedésével egyre több brit városban nőnek meg látványosan a sárga felfestésekből származó bevételek. A kérdés az, hogy valóban a forgalombiztonság javul-e, vagy inkább egy jól bejáratott, stabil bevételi forrásról van szó.

Hazánkban is többfelé találkozni hasonló felfestéssel, egyelőre azonban ne hallani róla, hogy tömegesen büntetnék az autósokat, ha bent ragadnak a kereszteződésben. Az új KRESz tervezetében nyílván ez si benne van, de ennél izgalmasabbak az újdonságok, ezeket az alábbi cikkben mutatta be a Vezess: