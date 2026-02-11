Nehéz választással kellett szembenéznie 2024 novemberében Ellis Pearsnek. Az angol diákkal szembejött egy, a sávját elhagyó autó, és gyorsan kellett döntenie: vagy szemből ütközik vele, vagy kitér. Ő a kitérést választotta, melynek eredményeképp felborult autójával. A súlyos következményeket megúszta, legalábbis abból a szempontból, hogy nem sérült meg, leszámítva egy kis vágást a feje hátsó részén.

A borulás miatt azonban agyrázkódást szenvedett, mely igen komolyan kihatott életére:

elfelejtette ugyanis a walesi nyelvet, melyet előtte folyékonyan beszélt.

Pearst ez azért is érintette érzékenyen, mert középiskolában és egyetemen is ezen a nyelven tanult, még ha nem is ez, hanem az angol az anyanyelve, ráadásul barátai is walesiek voltak, velük pedig nem tudott rendesen kommunikálni.

“Úgy éreztem magam, mint egy külföldi egy másik országban, mert nem értettem a körülöttem lévő embereket. Nem sokan tudtak angolul, így engem sem értettek. A szobámban maradtam, és négy hétig nem jártam előadásra a nyelvtudásom romlása után. A lakásomban aztán olyan emberek vettek körül, akiket nem értettem” – utalt barátaira.

A srácnak saját bevallása szerint eléggé megrogyott a mentális állapota, és a baleset után el kellett telnie bő fél évnek, mire javulás következett. Ezzel párhuzamosan a nyelvtudása is elkezdett visszatérni – szerinte a két dolog nem volt független egymástól. Jelenleg úgy véli, a szövegértése még mindig nem száz százalékos, de sokkal jobb a helyzete, mint a baleset utáni első időszakban.