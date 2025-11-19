Bár az abroncs nem egy nagy törődést igénylő alkatrész, azért mégsem lehet csak úgy félredobni egy teljes szezonra. A tét a gumikeverék keményedése, a mikrorepedések megjelenése, a tapadásvesztés, és végső soron a pénz, ami feleslegesen folyik el egy komplett szett idő előtti cseréjére. Szerkesztőségünkben kiemelten kezeljük a biztonság kérdését, ez pedig húsbavágó téma. Pedig a megoldás kulcsa egyszerű és nem tartogat nagy meglepetéseket: létezik néhány alapszabály, amit be kell tartani.

Aki a szezon után csak úgy bevágja a gumikat a kazánház sarkába, a padlásra a tetőablak mellé, vagy közvetlenül a radiátor mellé a garázsban, az előre megágyaz a problémáknak. Az Autozive.cz által megkérdezett szakértő szerint a meleg se tesz jót a gumiknak: “Ideális a hűvösebb, állandó hőmérsékletű környezet, jellemzően pince vagy garázs, ahol a hőmérséklet egy észszerű, 10-15 °C körüli tartományban mozog.”

A fénytől elzárt hely azért fontos, hogy a gumikat ne érje a keveréket roncsoló UV-sugárzás.

Egy átlagos kefével, vízzel elkövetett mosás és szárítás sem árt, de a legfontosabb a helyszín: sötétség, stabil, „inkább hűvös” hőmérséklet és szárazság kell a gumi állapotának megőrzéséhez. Nedves pince, penészes sarok, vagy a már említett hőforrás melletti helyek nem a legjobbak.

Egy-egy abroncs leszerelése után nyilvánvalóan azt kell eldönteni, hogy megéri-e egyáltalán tárolni. Ha biztonságosan akarunk velük fél év múlva is közlekedni, akkor a 2 mm alatti profilmélységű nyári gumit inkább adjuk le megsemmisítésre ugyanúgy, ahogy a 6 évnél idősebbekkel kapcsolatban is ez a leggyakrabban elhangzó tanács. Bár vannak gyártók, amelyek 10 éves élettartamot ígérnek, érdemes utánaolvasni, hogy a saját abroncsunkról mit ígér a cég.

Végül jön az örök kérdés: hogyan tároljuk a gumikat felnin és felni nélkül?

Felnin: Fektetve, „toronyban” (egymásra rakva) tárolandó. A torony ne legyen magasabb négy darabnál. A több azt jelenti, hogy az alsó túlterhelődik és feleslegesen deformálódik. A legtöbb szaki szerint nemhogy az előírt szint legyen bennük, hanem szükséges annál körülbelül 0,5 barral többet nyomni beléjük.

Felni nélkül: Ez egy teljesen más helyzet. Ezeket függőlegesen, a futófelületre állítva kell tárolni, nem szabad egymásra fektetni őket. Vízszintes tárolásnál felni nélkül ugyanis laposra nyomódnak, és olyan deformációt szenvednek el, amit menet közben már nem lehet helyrehozni. Ne sajnáljuk rá azt a párszor fél percet, hogy legalább havonta egyszer fordítsunk a pozíciójukon a tavaszig tartó fél év alatt.

Fontos, hogy olajok, kenőanyagok vagy vegyszerek közvetlen közelébe ne helyezzük abroncsainkat, azok is komoly kárt tehetnek bennük.