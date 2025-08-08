Ha azt hitted, hogy már mindent láttál az autók megmentőinek világából, akkor kapaszkodj meg az anyósülésen, mert most jön a feketeleves. Összegyűjtöttünk tíz olyan „megoldást”, ami után garantáltan kétszer is meggondolod, kire bízod legközelebb az autódat.

Ezek nem pusztán barkácsmegoldások – ez a fizika, az esztétika és a józan ész teljes semmibevételei.

Az autószerelés nem vicc – bár ezek a képek azért elég közel állnak hozzá. Persze van, amikor egy kis barkácsolás belefér, de ha életveszélyes vagy tűzveszélyes a végeredmény, akkor talán érdemes lenne mégis inkább szakemberhez fordulni. Egy igazihoz…