Ha azt hitted, hogy már mindent láttál az autók megmentőinek világából, akkor kapaszkodj meg az anyósülésen, mert most jön a feketeleves. Összegyűjtöttünk tíz olyan „megoldást”, ami után garantáltan kétszer is meggondolod, kire bízod legközelebb az autódat.

Ezek nem pusztán barkácsmegoldások – ez a fizika, az esztétika és a józan ész teljes semmibevételei.

10 fotó bizonyítja, hogy miért káromkodnak az autószerelők 1

Ha a meghúzódott bokára jó a fásli, akkor…

10 fotó bizonyítja, hogy miért káromkodnak az autószerelők 2

Elég lesz ennyi Béla, ez bírni fogja, még ezer kilométert elmész vele.

10 fotó bizonyítja, hogy miért káromkodnak az autószerelők 3

Úgy tűnik a légzsák már nem szerepel az extralistán.

10 fotó bizonyítja, hogy miért káromkodnak az autószerelők 4

A szalonnát is fel kell akasztani a füstöléshez.

10 fotó bizonyítja, hogy miért káromkodnak az autószerelők 5

A munkavédelem mindenek felett!

10 fotó bizonyítja, hogy miért káromkodnak az autószerelők 6

„Kukucs…”

10 fotó bizonyítja, hogy miért káromkodnak az autószerelők 7

Mehetsz, kibírja a következő gumisig, de lehet még kicsit tovább is. És a dísztárcsát sem lopják el.

10 fotó bizonyítja, hogy miért káromkodnak az autószerelők 8

„Hegesztő állásra jelentkeznék, referenciáim csatolva a levélhez.”

10 fotó bizonyítja, hogy miért káromkodnak az autószerelők 9

Kellett a hely, Tarzan megoldja.

10 fotó bizonyítja, hogy miért káromkodnak az autószerelők 10

Inkább mondj el egy imát, az jobban véd, mint ez a gumipók.

Az autószerelés nem vicc – bár ezek a képek azért elég közel állnak hozzá. Persze van, amikor egy kis barkácsolás belefér, de ha életveszélyes vagy tűzveszélyes a végeredmény, akkor talán érdemes lenne mégis inkább szakemberhez fordulni. Egy igazihoz…

10 fotó bizonyítja, hogy miért káromkodnak az autószerelők 11
