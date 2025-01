Sok autós tisztában van ezzel a szabállyal, de az ismétlés sosem árt. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ennek szellemében most a felvonulási területek fontosságára hívta fel a figyelmet egy Facebook-bejegyzésben: „Sok közösségi épület és társasház környezetében van tűzoltási felvonulási terület. Sajnos ezeket sokan parkolónak használják, holott ez amellett, hogy tilos, veszélyes is. Bár tényleg parkolóhelynek látszanak, nem azok, és ezt táblák is jelzik.

Azért fontos szabadon hagyni ezeket, mert a létrás tűzoltójárművek itt tudnak megtalpalni, hogy a tűzoltók elérjék róluk például az erkélyeket. Amikor az emberek nem tudnak a társasház kijáratán keresztül menekülni, az úgynevezett mentési pontról kell kimentenie őket a tűzoltóknak.”

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat ekként rendelkezik: „A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyag-szerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.” Amennyiben ezt az előírást valaki nem tartja be, úgy a kiszabott tűzvédelmi bírság mértéke legalább a harmincezer forintot, de akár az egymillió forintot is elérheti.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy egy ilyen késedelem miatt lesz jelentős a kár, vagy történik esetleg sajnálatosan haláleset a késedelem okán, úgy a büntetőjogi következményekkel is számolnia kell a szabálytalanul várakozó autósnak.