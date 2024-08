Az autózás világában egyre elterjedtebbek a „Keyless”, vagyis kulcs nélküli nyitási és indítási rendszerek. Ez a megoldás rendkívül kényelmesek, hiszen az autó felismeri a kulcsot már akkor, amikor a tulajdonos a közelébe ér, így a járművet anélkül lehet kinyitni és beindítani, hogy a kulcsot elő kellene venni. Azonban a kényelmet komoly biztonsági kockázatok árnyékolják be, melyekre az ADAC, a német autóklub, is felhívta a figyelmet nemrég.

Miért olyan sebezhető a Keyless-rendszer?

Az egyik legnagyobb gyengesége, hogy a jelet, amely a kulcs és az autó között „közlekedik”, könnyedén be lehet fogni, egész nagy távolságokról. Ezt a bűnözők egy digitális jelfogó eszközzel érhetik el, ami akár több száz méteres távolságból is működik. Így ráhangolódva, majd lemásolva a kulcs jelét, még ha a kulcs messze is van az autótól, a tolvajok könnyedén kinyithatják és elindíthatják a járművet, anélkül hogy a tulajdonos bármit is észrevenne.

Az ADAC által végzett tesztek eredményei ijesztők:

a közel 700 tesztelt autóból csak kilenc százalékot sikerült megvédeni a lopástól. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb autót másodpercek alatt el lehet lopni, ha valaki hozzáfér ezekhez a technikai eszközökhöz.

Hogyan védekezhetünk?

Bár a gyártók felelőssége, hogy biztonságosabb rendszereket fejlesszenek, az autótulajdonosok is sok múlik.

Kulcs tárolása: ne tartsuk a kulcsot az ajtó közelében, vagy könnyen hozzáférhető helyen. Érdemes egy fémdobozban vagy egy speciális árnyékoló tokban tartani, amely blokkolja a jeleket. Ilyen dobozokat már nagyon sok helyen lehet kapni az interneten.

Riasztó rendszer használata: használjunk hagyományos riasztó rendszert az autóban, vagy rakjunk fel kormány-/váltózárat. Ezektől nem lesz ellophatatlan a jármű, de percekre lelassíthatja a tolvajt, ami jól jön, ha időben vesszük észre a lopást és azonnal értesítjük a rendőrséget. Egy ismerősöm például az 5. emeleti erkélyléről vette észre, hogy éppen lopják az autóját fényes nappal egy budapesti lakótelep parkolójából. Mire leért a parkolóba, már az utca végén járt a tolvaj. Közben persze hívta a rendőrséget.

Keyless-rendszer kikapcsolása, ha túlságosan aggódunk: amennyiben lehetséges, kapcsoljuk ki a Keyless-t az autó beállításaiban. Bár így a kényelem csökken, jelentősen megnöveli az autó biztonságát.

Garázsban parkolás: ha lehetőség van rá, parkoljunk zárt garázsban, ezzel is megnehezítve a tolvajok dolgát.

Az ADAC arra ösztönzi az autógyártókat, hogy a legújabb biztonsági technológiákat alkalmazzák a járművek fejlesztése során. A kulcs nélküli technológia kényelme nem kérdés, de a biztonsági kockázatok miatt minden autótulajdonosnak érdemes körültekintően eljárni. Az ADAC – és hasonló szervezetek – folyamatosan figyelmeztet a veszélyekre és igyekszik javítani a helyzeten, de a gyártók és a felhasználók együttműködésére is szükség van ahhoz, hogy a lopások száma csökkenjen.