A Tatra nemrég különleges teherautóról rántotta le a leplet. Az alapvetően építőipari, bányaipari felhasználásra tervezett jármű hajtása eltér az eddig megszokottól. A cseh gyártó a Paccar motorokat használja saját hagyományos hajtásrendszerrel rendelkező teherautóinál. Az újdonság viszont merőben új koncepciót képvisel, legalább is a Tatra háza táján.

A 8,6 méter hosszú és 2,9 méter magas billenőteknős teherautó zéró lokális károsanyag-kibocsátással közlekedik. Mindezt a fülke mögött elhelyezett 480 kWh kapacitású akkumulátor pakk, valamint a 2600 Nm-es maximális nyomatékkal és 448 lóerős (330 kW) folyamatos teljesítményt kínáló Danfoss központi villanymotor teszi lehetővé. A tehergépjárműbe természetesen beépítettek még egy négyfokozatú Eaton váltóművet, valamint az akkumulátorok fűtését-hűtését szolgáló egységet is.

Érdekesség, hogy a jármű a Tatra saját fejlesztésű, Piros Pont díjas Force fülkéjét használja. A központi teherbíró csöves, lengő féltengelyeket használó alváz szintén a Force modellcsaládtól érkezik, ez már a harmadik generációs platform a cseh gyártó közleménye szerint. Az első két kormányzott tengely csatlakoztatható hajtással, stabilizátorral és tengelydifferenciálművel ellátott légrugózással rendelkezik. Egyenként 10 tonnás teherbírással bírnak. A C és D tengely állandó hajtást kapott, terhelhetőségük pedig egyenként 13 tonna. Mindkét hátsó tengely légrugós kombinált felfüggesztéssel, illetve differenciálművel van ellátva.

Alváza elektronikus fékrendszerrel (EBS), terhelésérzékelővel, továbbá dobfékkel van ellátva. Utóbbi előnye, hogy saras, poros környezetben is nehezebben koszolódik, emellett karbantartása is egyszerűbb. A tisztán elektromos dömper maximális össztömege eléri a 44 tonnát, amiből 22 hasznos teherbírásnak számít. Szükség esetén pedig akár 18 tonnás pótkocsi is vontatható.

Hol helyezkedik el az új Tatra a cseh gyártő prototípusai között? “A Tatra Force e-Drive BEV 8×8 a legújabb tagja annak a típuscsaládnak, amelyet 2023-ban mutattunk be először. Az első példány egy hidrogéncellás Torce e-Drive FCEV 8×6 volt, a második pedig egy Force e-Drive PHEV 8×8 hibrid teherautó volt. Utóbbi érdekessége, hogy egy Tatra nyolc hengeres és egy elektromos motor erejét kombinálja. Már dolgozunk további prototípusokon, amelyek között van hatótávnövelős, elektromos teherautó, valamint üzemanyagcellás kommunális feladatokra használható teherautó” – jegyezte meg Radomír Smolka, a Tatra Trucks vezetőségi tagja.

A tervezők az elektromos dömpert felkészítették a legújabb általános biztonsági előírásokra is. Ennek megfelelően táblafelismerő asszisztenst, abroncsnyomás figyelő rendszert, valamint vészfék asszisztenst is kapott. A fülke emellett borulás védelmi rendszerrel, továbbá “leeső tárgyak elleni védelemmel” (FOPS) is el van látva. A hagyományos visszapillantó tükrök helyett pedig ez a Tatra már külső kamerarendszert használ.

Az új elektromos Tatra bemutatóját Prágában, a PVA EXPO-n tartották. Arról egyelőre nincs hír, hogy fogják-e tesztelni előre kiválasztott üzemeltetőknél. Bár a polgári kivitelű Tatra teherautók manapság nem az olcsóságukról híresek, könnyen lehet, hogy régiónkban megváltoztathatják az építőipari és bányaipari teherautók szegmensét, amennyiben a cseh gyártó képes lesz versenyképes áron kínálni az akkmulátor-elektromos teherautót. Ebben a kategóriában ugyanis a Tatra már hagyományosan jó hírnévnek örvendhet.