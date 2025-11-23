A BMC kedden világpremierrel örvendeztette meg a Solutransra kilátogató érdeklődőket. A török teherautó gyártó eddig nem rendelkezett országúti áruszállításra szánt vontatóval. Éppen ezért volt nagy meglepetés, hogy egy hálófülkés változattal rukkolt elő.

A nevét még szokni kell, a külsejét talán kevésbé. A PRO L 1852 típus túlmutat az eddigi BMC teherautókon. A szögletes vonalak ugyan eddig is jellemzőek voltak a török gyártó kínálatában található Tugra fülkékre, de az újdonság mintha robusztusabbnak és masszívabbnak hatna a korábbi BMC teherautókhoz képest. Természetesen az sohasem jelent problémát, ha egy vontató erősnek látszik. De vajon mi van e mögött technikai értelemben?

Mivel a cégnek nincs saját fejlesztésű motorja, így az újdonság hajtásáról 520, vagy 560 lóerős Cummins dízelmotor gondoskodik, amelyhez ZF Traxon automatizált sebességváltó csatlakozik.

6 fotó

Egy pillanatra érdemes még visszatérni a kabinra. Látszólag egyedi és egyik európai gyártó fülkéjéhez sem hasonlítható. Talán a Mercedes-Benz Actros-t lehet belelátni kis fantáziával. A kínai JAC K7-es szériával azonban tökéletes egyezést mutat. Érdekesség, hogy a PRO L 1852 modellhez hasonlóan az a vontató is Cummins motort, illetve ZF váltót használ.

Az, hogy a K7-es ennyire nemzetközi hajtásrendszerrel készül lehetővé teszi, hogy Kínán kívül a Közel-Keleten, Afrikában és Dél-Amerikában is meghódítsa az üzemeltetők szívét. A török márkanév alatt bemutatott vontató kabinja nemcsak kívülről, hanem belülről is megegyezik. Még az ajtó mögött található oldalsó ablakot is meghagyták, amit egyébként kifelé lehet billenteni. Mindez jól jön akkor, amikor a sofőr például az ágyon pihen.

Az újdonság digitális-mechanikus műszeregységgel, elektronikus parkolófékkel, multimédia rendszerrel és az üléshez rögzített váltókarral rendelkezik. Korábban ez a megoldás a Volvo FH-kban volt használatos. A BMC tehát kínai alapokon kíván kihasítani egy szeletet az európai távolsági árufuvarozási piacoból. Más kérdés, hogy milyen lesz ennek a fogadtatása.