A Rafael nevű izraeli hadiipari vállalat egy kissé szürreális indítású videóban demonstrálta legújabb elképzeléseit. A klip bemutatja, hogy az automatizálás, a különböző szenzorok és az óriási képernyők hogyan forradalmasíthatják a tankok szerepét a harcok során.



Az új megoldásnak köszönhetően kevesebb ember is elegendő lehet ugyanarra a feladatra, köszönhetően a számos automatizált rendszernek. A tank belsejét telerakták érintőképernyőkkel, ahol a környezet mellett egyéb információkat is láthat a harckocsi személyzete, melyek fontosak lehetnek az aktuális csata során.

A mesterséges intelligencia rengeteg dologban megkönnyíti a katonák dolgát, az ellenség felismerésétől kezdve az önvédelmen át akár a tank irányításáig. A rendszer folyamatosan elemzi a harckocsin elhelyezett kamerák képét, így kiszűrve a veszélyes szituációkat.

A rendszert a cég elsősorban a jövő tankjainak kiegészítőjeként képzeli el, de akár már létező harckocsikon is alkalmazható, ahogy az a videó végén is látható. Egyetlen komoly hátránya még így is akad az elképzelésnek. A Rafael rendszerében ugyanis fontos szerepet kap az emberi tényező, miközben az amerikai hadsereg legújabb harckocsijai már úgy készülnek, hogy akár személyzet nélkül is bevethetőek legyenek a rendkívül veszélyes helyzetekben.