Csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére az országos tiszti főorvos a HungaroMet friss előrejelzése alapján. Szóval keményen visszatér a nyár, ami nem csak a emberi szervezetet teszi próbára, hanem járműveinket is.

Aki rendszeresen autóval közlekedik, az tudja, mekkora kincs egy árnyékos parkolóhely. De ha nincs ilyen, mihez kezdjünk? Hogy védjük autónkat a nap perzselő sugaraitól? Mi történik ilyenkor az utastérben? És, hogyan tegyük elviselhetőbbé az utazást nagy melegben? Itt van néhány hasznos válasz a kérdéskörre.

Így védd az autód a felforrósodástól

Takard le félponyva, ami az ablakok alsó vonaláig ér,

alufóliás napellenző a szélvédőre,

takard le világos színű textillel a kormányt és műszerfalat,

sötétítő fóliát is rakathatsz fel – ha nincs gyári -, a B-oszloptól hátrafelé.

Az ADAC egy korábbi tesztjéből kiderült, hogy a félponyva a leghatékonyabb, 10 fokkal hűvösebb van ezzel a megoldással az utastérben, ha a tűző napon hagyod nyáron (takarás nélkül 53 Celsius-fokot mértek odabent, letakarva 43-at). De alufóliás külső napellenző is 45 fokra „hűtötte” az autó utasterét. A világos kendő mindössze 3 fokot javított a helyzeten, a fóliázás a hátsó üléseknél mért hőmérsékletet majdnem 10 fokkal mérsékelte, amely kisgyerekes családoknál különösen fontos lehet.

Mennyi idő alatt lesz elviselhetetlen a hőség?

Egy tűző napon parkoló autóban már fél óra után 50 fokra emelkedik a belső hőmérséklet és itt nem áll meg. Másfél órával később megközelíti a 60 fokot. A felületek – mint a kormány, a váltó, az övcsat vagy a műszerfal – akár 70 fok fölé is melegedhet, ami már égési sérülést okozhat.

Számít az autó színe?

Egy másik kísérletben a szakemberek a fényezés szerepét vizsgálták. Nem meglepő módon a fekete autó burkolata 65 Celsius-fokra hevült, míg a fehér csak 44 fokosra. De az is kiderült, hogy a belső tér sötét felületei legalább akkora hőfokemelkedést okoznak, mint maga a karosszéria színe.

Néhány jó tanács a nyári parkoláshoz

Soha ne hagyjunk gyereket vagy állatot a bezárt autóban, még pár percre sem!

Ne tartsunk elektronikus eszközöket az utastérben – gyorsan tönkremehetnek!

Takarjuk le a kormányt és a műszerfalat, hogy elkerüljük az égési sérüléseket.

Védjük a gyereküléseket világos kendővel.

Indulás előtt szellőztessük ki a kocsit, csak ezután kapcsoljuk be a klímát.

Nincs légkondi az autóban, hogyan hűtsem?

Ha nincs klíma az autódban, akkor kicsit kreatívnak kell lenned, de van pár bevált trükk, amivel elviselhetőbbé teheted a nyári meleget.

Árnyékban állj meg, még ha pár perccel többet is kell gyalogolni miatta

Indulás előtt nyisd ki az összes ajtót 1-2 percre, hogy a forró levegő kiszökjön

Városban, lassabb tempónál, menet közben nyisd le mindkét első ablakot, és ha lehet, egy hátsót is résnyire

Országúton/autópályán inkább csak egy ablakot húzz le mondjuk félig, így is elegendő levegő fog bejutni az utastérbe

Ülésre tegyél világos törölközőt, így nem forrósodik fel annyira

Hűtött kendő, jégakku vagy hideg vizes palack a combon vagy tarkón sokat segít

Viselj világos, laza pamutruhát

Igyál sok vizet – ha lehet, indulás előtt hűtsd be a palackot, hogy tovább hideg maradjon

Így használd okosan a légkondit

Bár a légkondi nagy segítség, de ha rosszul használjuk, akkor több kárt okozhat, mint hasznot. Ha sokáig nyomatjuk a túl hideg levegőt, az a test különböző részein eltérő hőérzetet okozhat, ami úgynevezett termikus diszkomfortot és kognitív túlterhelést eredményezhet. Ez további hibákhoz, sőt a vízfogyasztás csökkenéséhez is vezethet, ugyanis mivel nincs melegünk, így nem érezzük szükségét az ivásnak – persze ettől még ugyanúgy kiszáradunk, csak már későn vesszük észre.

Szellőztessünk indulás előtt, hogy ne a forró levegőt kelljen lehűtenie a klímának!

Elég a külső hőmérsékletnél 8-10 fokkal hűvösebbre állítani a klímán a hőfokot. A nagy különbség megterhelés a szervezet számára.

Ne magunkra irányítsuk a hideg levegőt – könnyen megfázhatunk, izom- és ízületi gyulladást kaphatunk, fejfájást okozhat.

És végül, ami még nagyon fontos: hidratálás nélkül ne nyomasd a klímát és igyál rendszeresen útközben. Ne dőljünk be a „kellemes hőmérséklet” illúziójának – a testünk egyes részei mást érzékelhetnek, mint az agyunk.

Mit tegyünk, ha a forróságban embert vagy állatot látunk bezárva az autóba?

Azonnal próbáljuk felvenni az autó tulajdonosával a kapcsolatot: ha parkolóban, bevásárlóközpontban vagyunk, haladéktalanul értesítsük az ügyfélszolgálatot, hogy hangosbemondón keresztül hívják a kocsijához a tulajdonost. Esetleg – természetesen a kocsiban kárt nem okozva – próbáljuk működésbe hozni a riasztót, hogy az figyelmeztesse a tulajdonost.

Hívjunk parkolóőrt, biztonsági őrt, rendőrt, vagy tanú jelenlétében törjük be a kocsi egyik oldalsó ablakát, minden egyéb károkozás nélkül. Ha tényleg nincs más megoldás, csak ez a jó megoldás, mert ilyenkor minden perc számíthat. Főleg akkor, ha azt látjuk, hogy az autóban lévő gyermek már kábult. Ezzel párhuzamosan valaki azonnal hívja a 112-őt és kérjen mentőt a helyszínre. Ha sikerült kiszabadítani az utast próbáljuk meg azonnal hűteni.

Hogyan törjem be az autó ablakát vészhelyzetben?

Amennyiben nincs más megoldás, csak az ablak betörése – előtte vagy közben – azonnal értesítsük a hatóságokat. Fontos, hogy ilyenkor a rendőrség is megadja az engedélyt az ablaküveg betörésére, és nem árt dokumentálni a kialakult helyzetet, gondolva arra az esetre, ha később felmerülne a szándékos rongálás károkozás vádja.

A tettek mezejére lépve az első szabály, hogy semmiképpen se puszta kézzel törjük be az üveget.

Lehetőség szerint használjunk kesztyűt, esetleg törölközőt, kabátot, pólót, illetve valamilyen célszerszámot, legyen az egy éles tárgy, például kő vagy kalapács. Célszerű az autóban ülőktől legtávolabb eső ablakon át bejutni az utastérbe, mert így a legkisebb az esélye annak, hogy az üvegszilánkok megsebesítenek valakit – ugyanezen okból kifolyólag az arcunkat is fordítsuk el akció közben.

Ezt a néhány tanácsot betartva kicsit könnyebben átvészelheted a forró napokat. Ha pedig nem muszáj útnak indulni a hétvégén, hagyd az autót valami hűvös helyen, vagy állj be vele a garázsba, igyál valami hideget, engedd le a redőnyt és inkább pihenj.