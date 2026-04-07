A továbbra is zajló, Izrael és az USA valamint Irán közötti háború magasan tartja az olajárakat, a fogyó készletek pedig egyre feljebb mozgatják a késztermékek árát is, köszönhetően annak, hogy a befektetők továbbra is ellátási zavarokra számítanak. Persze a magyar vásárlók legfeljebb a tankoláskor, a benzinkutak oszlopain szembesülnek azzal ,mennyibe is kerülne a valóságban az üzemanyagok egy-egy literje, ha magyar adófizetők közösen nem egészítenék ki az árakat, hogy olcsón lehessen tankolni. Egyelőre pedig nem változik a tendencia.

Mint a holtankoljak. hu rámutat az ünnepek után áremelkedéssel indul a hét. A benzin piaci ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 18 forinttal kerül majd többe. Ennek nyomán a piaci átlagárak ma, azaz 2026.04.07-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

A 95-ös benzin ára 685 Ft/liter, míg a gázolaj: 780 Ft/liter Magyarországon.

A magyar honosságú járművek számára a védett árak továbbra sem 95-ös benzin: 595 Ft/liter Gázolaj: 615 Ft/liter.

Az elemzők szerint rövid távon magas és ingadozó olajárak várhatók. A Goldman Sachs például már 110 dollár körüli átlagárat is valószínűsít a tavaszi hónapokra, ami jól mutatja a piaci bizonytalanság mértékét. Ezzel párhuzamosan az OPEC+ országok megpróbálnak beavatkozni: április–május körül mérsékelt termelésnövelést jelentettek be, napi több százezer hordós szinten. Ugyanakkor a tényleges kínálatbővítés korlátozott, mivel több tagországot háborús helyzet, szankciók vagy infrastrukturális problémák akadályoznak.