Bevetésre igyekvő tűzoltót bírságolt meg Romániában a rendőrség, mert nem adott elsőbbséget – számol be az esetről az MTI.

A draguseni-i önkéntes tűzoltókat a Galati megyei katasztrófavédelem küldte a szomszédos Cauesti faluba egy, a 112-es segélyhívón bejelentett tűzesethez. A nehézkesen haladó tűzoltókocsit éppen egy emelkedőn érte utol a Targu Bujor-i rendőrök bekapcsolt tetővillogóval érkező autója, és mivel a tűzoltók nem húzódtak azonnal félre, hogy utat engedjenek számára, a rendőrök megállították és igazoltatták őket – részletezte az egyik tűzoltó.

A tűzoltókocsi vezetőjére az elsőbbségadás elmulasztása miatt több mint 3000 lej (222 ezer forint) pénzbírságot szabtak ki, és négy hónapra a vezetői engedélyét is bevonták. A DCNews szerint az eset nagy felháborodást váltott ki a térségben, de a rendőrök a Galati megyei kapitányság szerint is jogszerűen jártak el.

Mint írták a jármű vezetője állítólag nem tartotta be a rendőrautó fényjelzéseire vonatkozó, a megállási vagy az út átadására vonatkozó kötelezettséget, ugyanakkor kék villogóval és sziréniával rendelkezett, amelyek hasonlóak voltak a rendőrség, csendőrség vagy mentőautó, anélkül, hogy jogilag jogosult lett volna azok használatára,

A rendőri intézkedés több mint negyedórával növelte a menetidőt, így végül magára a bevetésre nem került sor, mert mire a tűzoltók megérkeztek, a cauesti-i lakosok már eloltották a tüzet.