Egy városi áruszállítónak egyszerre több szempontnak is meg kell felelnie. Lehetőleg el kell férnie a szűk utcákon, másfelől pedig minél több árut kell tudni vinnie. Az élelmiszerboltokat, éttermeket, pékségeket vagy kávézókat ellátó teherautók hozzátartoznak egy város napi működéséhez. Szerepük legalább annyira fontos, mint mondjuk a kommunális feladatokat ellátó tehergépjárműveké.

Éppen ezért a Renault Trucks újdonsága fontos szegmensbe érkezik. A D14-es típusszámot viselő teherautó egyik legfeltűnőbb tulajdonsága a nagy, 3,8 méteres tengelytáv. Ennek dacára meglehetősen kicsi, mindössze 7,3 méteres fordulókörrel büszkélkedhet. Vagyis ideális lehet a szűk belvárosi utakon való közlekedésre. Csak összehasonlításul: a személyautók fordulóköre gyakran a 10–12 métert is elérheti. A könnyű teherbírású teherautók fordulóköre pedig 11–16 méter között alakul. A fenti érték tehát aranyérmes tulajdonságnak tekinthető egy 14 tonnás össztömegű teherautó esetében.

Ezek után már csak hab a tortán, hogy nemcsak elöl, hanem hátul is légrugós felfüggesztéssel büszkélkedhet, ami ebben a kategóriában szintén nem túlságosan gyakori. A 2,39 méter széles teherautó dobozos, illetve hűtőfelépítményes változatban is készülhet. A D14 nemcsak száraz vagy ömlesztett áruk, hanem akár hűtött áruk, így fagyasztott élelmiszerek szállítására is alkalmas. Teljesen megrakodva összesen 6,7 tonnányi árut képes szállítani. Az újdonságot egy 225 lóerős (166 kW) állandó és 272 lóerős (200 kW) csúcsteljesítményű villanymotor hozza mozgásba.

A D14-es nemcsak árut, hanem 176 kWh összkapacitású, LFP kémiájú akkumulátorokat is cipel magával. Egy feltöltéssel 220 kilométert tud megtenni, amely a Renault Trucks szerint elég lehet a napi műszak teljesítésére. Töltésére pedig egy 43 kW teljesítményű töltő áll rendelkezésre, amelynek segítségével körülbelül 4-5 óra alatt tölthető fel teljesen a telep. Aki a gyorstöltést részesíti előnyben, annak érdemes 150 kW-os DC-töltővel végrehajtania ezt a lépést, ebben az esetben ugyanis alig 60 perc alatt feltölthető az akkumulátorcsomag 20-ról 80%-os töltöttségi szintre.

A Renault Trucks D14-es modellje tehát nemcsak a városi áruszállítás jövője, hanem a sofőrök kedvence is lehet, mivel ilyen paraméterekkel kifejezetten fordulékony, könnyedén vezethető teherautónak ígérkezik.