Az elit karórák világa még mindig a mechanikáról, a precíz óraművekről, az extravagáns kialakításról, ritka alapanyagokról szól. Befér ebbe a világba a pár ezer forintos, kínai eszközökre emlékeztető, kijelzős kialakítás? Lehet úgy megalkotni egy okosórát, hogy az ne üssön el stílusban egy Bugattitól?

Erre maga a Bugatti adta meg a választ saját márkás okosóráival.

A nemesi színvonalat a termék elnevezésével is jelzik, a három kivitel hosszú, szép jelölést kapott: Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire, és a Bugatti Ceramique Edition One Divo feszülhet majd a vásárlók csuklójára.

A technikai háttérről az osztrák VIITA óragyártó gondoskodik, és ha a Bugatti a nevét adja az általuk épített technológiához, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az abszolút csúcsot képviselik. Órájukkal 90 sporttevékenység végezhető, a szenzorok mérik a pulzust, a vér oxigénszintjét, a gyorsulást, és beépített GPS-követő is van, ráadásul mindezt saját, egyedileg fejlesztett szoftver vezérli.

A kijelző 390×390 pixel felbontású, felülete karcálló, az 445mAh kapacitású akkumulátor pedig 14 nap használatot szavatol. Ezek olyan tulajdonságok, amire egy tucatgyártó is képes, az igazi különlegességet a befektetett munkaórák, és a precíz kialakítás adják.

Az óra lünettája, vagyis az üveg körül elhelyezkedő, forgatható gyűrű kialakítása, dekorációja teljesen egyedi lehet, ennek stílusát a vásárló dönti el. Maga az alkatrész kerámiából készül CNC-technológiával, a végső simításokat viszont hagyományos mestermunkával adják meg, ez a folyamat 20 napot vesz igénybe.

A közel ezer alkatrészből álló óra Bugatti-szinten aprópénzért kapható, mindegyik variáns 899 eurós árról (312 ezer forint) indul.