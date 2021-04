Sokak félelme az, hogy a különböző okoseszközökön keresztül lehallgatják vagy megfigyelik őket. A félelem persze nem alaptalan: szinte minden mobiltelefon és laptop képernyője felett ott van egy apró kör alakú kivágás, mely egy kamerát rejt magában.

Ez a dizájn azonban egészen megnyugtató, főleg akkor, ha az ember megnéz egy olyan webkamerát, mint az Eyecam. A németországi Saarland Egyetem kutatója, Marc Teyssier játszott el azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha ezek a kis kamerák egy szemet testesítenének meg.

A végeredmény egy realisztikus szemgolyó lett, mely nemcsak kinézetében, de viselkedésében is egészen emberi: a szemgolyó úgy mozog, mint a miénk, és még pislogni is tud. Bekapcsoláskor a csukott szem úgy nyílik ki, mint egy frissen ébredő emberé, a kamera előtt lévő személyt pedig felismeri, és követi is szemének mozgatásával.

“A bőr és a hús olyasvalami, amit megszoktunk, hogy látunk a mindennapi életben. Mégis, amikor eszközeinken vannak, furcsának tűnnek” – mondta Teyssier a bizarr kamerával kapcsolatban, melynek elkészítése igazi csináld magad-projekt volt. A szemgolyó egy 3D-nyomtató műve, melyet átlátszó, fényes körömlakkal vont be. A kamera lencséje a pupilla, míg a bőr szilikonból van: ez rejti a szemmozgató motort is.

Teyssier a kamera megalkotása után érdekes kísérletbe kezdett: az Eyecam lett a webkamerája, és hónapokig annak tekintete előtt dolgozott. Állítása szerint az eltelt idő alatt teljesen megváltozott a viselkedése a webkamerák előtt a minden mozdulatát látványosan figyelő alkotás miatt.