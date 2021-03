Az MTI vasárnap közölte a Kreml képeit a tajgán pihengető orosz elnökről. A képaláírás tanúsága szerint Putyin a védelmi miniszter Szergej Sojgu társaságában a szibériai szövetségi körzetben töltötte a hétvégét. A kirándulásról készült videón többször feltűnt egy érdekes, lánctalpas terepjáró, amit maga Putyin is vezetett a havas tájon.

Egy ilyen propaganda képsorozaton nyilván hazai gyártású gépet illik a nagy vezér alá tenni, és ez ebben az esetben sincs másként. A GAZ-3351-es tényleg orosz gyártású, 2012 óta készül a GAZ üzemében, a konstrukció azonban az utolsó csavarig svéd tervezés.

A GAZ-3351 a Hägglunds & Söner Bandvagn 206 orosz klónja, Cummins vagy Steyr dízelmotorral, és Allison sebességváltóval.

Így lehet, hogy a kőkemény patrióták szemében nem a legjobb választás, de a nemzeti érzelmeken túl ez a legmegfelelőbb eszköz egy ilyen túrához.

Fejlesztése 1974-ben indult, és több prototípus tesztelése után csak 1980-ban rendszeresítették a svéd hadseregben. Összesen 17 ember szállítására képes a 4,5 tonnás, csuklós szerkezettel kettéosztott jármű, de felépítéstől függően változhat ez a szám.

Az összekapcsolási pont rendszerint a leggyengébb láncszem az utánfutós járműveknél, de a Bandvagn 206 csuklóstagja különösen strapabíró volt: a két rész akár 34°-ban is elfordulhatott egymáshoz képest. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az első kabin 22 cm-rel magasabban is állhatott, mint a felső, a függőleges csavarásnál pedig még több, akár 40°-nyi eltérést is károsodás nélkül kibírt.

A típus mozgékonyságát túlnyomórészt a járműhöz képest meglepően széles (60 cm-es) lánctalpainak köszönhette. A rugalmas műanyagból álló, mélyen fogazott lánctalpra öt futógörgő közvetítette a motor erejét – ennek köszönhetően az eredetileg hóra és sárba szánt jármű kiválóan elboldogult a homokon vagy bármilyen más könnyű terepen is.