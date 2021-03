Oroszország és Alaszka között, a Bering-szorosban található két aprócska földdarab, a Diomede-szigetek. Egymástól mindössze 3,8 kilométerre fekszik a két sziget: a nyugatra lévő Nagy-Diomede Oroszországhoz, a keletre lévő Kis-Diomede az Egyesült Államokhoz tartozik.

Belegondolni is érdekes, hogy két nagyhatalom földrajzi szempontból ennyire közel található egymáshoz, ám egyben nagyon távol is, ugyanis a két sziget között húzódik a dátumválasztó vonal. Emiatt nem kevesebb, mint 21 óra a két terület közti időkülönbség: míg keleten még csak reggel 9 óra van, addig nyugaton már éjfél.

Ilyen a kilátás a kisebbik szigetről a nagyobb felé

Valóságos időutazással ér fel tehát, ha az ember az egyik szigetről átkel a másikra: a kisebbiken egy település is található, így ők ezt bármikor megtehetnék, nyáron hajóval, de télen akár gyalog is a befagyó tengernek köszönhetően. Az ötlet persze szórakoztatónak tűnik, mégsem javasolt: mindkét oldalon árgus szemekkel figyelik a határt a járőröző katonák, és már akkor is figyelmeztető lövéseket adnak le, ha egy halászhajó túl közel kerül az idegen partokhoz.

Időről időre felmerül, hogy a két nagyhatalmat összekössék egy, a tenger mélyén futó alagúttal. A projektekben fontos helyet foglal el a Diomede-szigetcsoport, ez lehetne a nagyjából 102 kilométeres út pihenőhelye.