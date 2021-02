Talán a Julien’s Auctions emberei sem számítottak ekkora érdeklődésre, mégis dörzsölhették a tenyerüket a nap végén február 13-án, miután lezajlott egy árverés Beverly Hillsben. Az aukción hidegháborús relikviák találtak gazdára, köztük rengeteg szovjet gyártmányú kémeszközzel, de voltak amerikai és kubai gyártmányú tárgyak is.

A tételek egy része egyenesen a New York-i KGB múzeumból jött, így nem lehetett kétség eredetiségük, valamint állapotuk felől. A 400 árverésre bocsátott kütyü közt voltak különféle kamerák, lehallgatóeszközök, morzeküldő gépezetek és radarok is, de gazdára találtak korabeli kormányzati dokumentumok is.

Maguk a tételek önmagukban nem értek sokat az előzetes becslések szerint, ám a licitálók rengeteg terméket a becsült ár sokszorosáért is hajlandóak voltak megvenni. A legtöbb pénzt, egész pontosan 32 ezer dollárt (9,44 millió forintot) egy 3 ezer dollárra (885 ezer forintra) értékelt, a KGB által kifejlesztett táskáért fizettek, melybe egy kamerát rejtettek el. Egy előzetesen 300 dollárra (88 ezer forintra) értékelt pénzérméért 25 600 dollárt (7,55 millió forintot) fizettek: ennek különlegessége, hogy ketté lehet szedni, a szovjetek előszeretettel rejtettek bele titkosított üzeneteket ügynökeik számára.