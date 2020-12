A Star Wars univerzum jelenleg legsikeresebb terméke a “The Mandalorian” filmsorozat, ami a második évaddal sem tudott hibázni. Minden rész gyöngyszem a maga nemében, a vadnyugati stílussal kevert, hamisítatlan Csillagok Háborúja hangulat ott van minden képkockájában.

A készítők odafigyeltek a részletekre, többek között a felbukkanó fegyverek is alaposan kidolgozottak. A főszereplő, a magányos mandalori, Din Djarin egyik leglátványosabb gyilkos eszköze az Amban puska. A puska típusa egyidős Boba Fett karakterével, ugyanis annak idején még ő hordott magánál egy hasonló darabot, amikor először mutatkozott be a rajongóknak, az 1978-as Holiday Special-ben (rajzolt formában). Nagyjából tíz éve nevet is kapott a fegyver (Amban Phase-Pulse blaster).

Ezzel az eszközzel messziről képes a legtöbb ellenfelét apró cafatokká konvertálni, közelről pedig elektromos sokkolóként okoz meglepetést a támadóknak. De mindenek felett iszonyat menő darab, a tus kialakítása, és az előrenyúló villaszerű sokkoló miatt kiemelkedik a filmes kellékek közül.