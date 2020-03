Szeptemberre tűzték ki az Oscar-díjas rendező-producer Peter Jackson The Beatles: Get Back című dokumentumfilmjének bemutatását.

A dokumentumfilm forgalmazási jogait a Disney vásárolta meg, amely Észak-Amerikában szeptember 4-én kezdi meg a vetítéseket. A nemzetközi piacon történő forgalmazás dátumairól később döntenek – jelentette be a stúdió.

Jackson filmjét az 1970-es Let It Be című dokumentumfilm új változataként jellemezték. A The Beatles: Get Back bemutatása után egyébként ezt a produkciót is újból vetítik majd a mozikban felújított változatban. Ez azért is érdekes, mivel a nyolcvanas évek óta ez a dokumentumfilm nem szerepelt kereskedelmi forgalomban – számolt be róla a The Indiewire.