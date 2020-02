Angolul fárasztó szóviccek táptalaja is lehet a zenei vonalon friss stílust hozó vonalkód techno, vagyis barcode techno, mert ugye éjszakai bárokban lehet igény ilyesmire. De ebbe kár is lenne belemenni, mert maga a videó is elég fura ahhoz, hogy rászánjunk egy percet.

Ezeknek a srácoknak megadatott a lehetőség, hogy az idióta kreatív ötleteik megvalósításába öljenek bele rengeteg órát, az eredmény pedig a videót elindítva hallható, és látható.

Nem meglepő, de egy japán alakulatot láthattunk, az ELECTRONICOS FANTASTICOS! pedig nem ezzel a produkcióval kezdte az őrült szintetikus pötyögtetés. Készítettek már basszusszintetizátort ventilátorból, például.

Színpadon pedig így áll össze egésszé a művészetük, jó érzékkel a nyolcvanas évek egyik elektronikus himnuszát, a Blue Monday-t recsegik el a New Ordertől. Felismerhető.