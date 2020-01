„Végre lett céges kocsim!”

– Már az egyetemen elhatároztam, hogy olyan helyre megyek dolgozni, ahol céges kocsit fogok kapni. Amint lediplomáztam üzletkötőnek álltam, így hamar teljesült a vágyam, és megkaptam a hőn áhított céges autót, ráadásul újat: én ültem benne először! Korábban is lusta típus voltam, de amint a fenekem alatt éreztem az új kocsimat, már sehova sem mentem gyalog. Annyira elkényelmesedtem, hogy még a sarki boltig sem sétáltam el, oda is inkább kocsival gurultam el. Több megye területi képviselője vagyok, egész nap utazom, akár ezer kilométert is megteszek hetente, folyton ülök – eleveníti fel Márton.

„Csomót tapintottam ki a végbelemnél”

– Egyik nap azt vettem észre, hogy viszket a hátsó felem. Folyton vakaróznom kellett, ami nagyon kényelmetlen volt. Egy hét elteltével kisebb csomót tapintottam ki a végbelem környékén, amit ha megnyomtam, fájt. De annyi melóm volt, hogy nem foglalkoztam ezzel, gondoltam, majd elmúlik. A vidéki útjaimon a kocsiban általában alig ittam vizet, hogy ne kelljen sehol megállnom, ebédre pedig többnyire egy benzinkúton ettem pár falatot. A vécézéssel egyre jobban meggyűlt a bajom, idővel csak fájdalmak árán sikerült bármit is produkálnom. De csak akkor ijedtem meg igazán, amikor észrevettem egy vérfoltot a vécépapíron. Este azonnal utánanéztem az interneten. A tünetek alapján rájöttem, aranyerem lett.