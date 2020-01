A 60 éves Federico Alvarez Castillo Uruguay egyik legszebb tengerpartján, Punta del Este-i birtokán töltötte idejét, amikor hangos zajra lett figyelmes. Egy helikopter lebegett az ingatlankereskedésből meggazdagodott férfi háza felett, majd egyszer csak valaki kidobott egy malacot a helikopterből, ami egyenesen a medencébe esett.

[REPUDIO] Federico Álvarez Castillo, dueño de Etiqueta Negra, tiró un cerdo a una pileta desde un helicóptero. (vía @perfilcom) pic.twitter.com/MpIgyC5M9W — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 14, 2020

Az eredetileg Instagram-sztoriként feltöltött klip hamar népszerű lett Dél-Amerikában. Sokaknak ez gyanússá is vált, és többen úgy vélekednek, hogy az egész jelenetet megrendezték. Erre utalhat a környezet reakciója is, egy nevetést is lehet hallani a felvétel vége felé.

Az üzletember azonban elutasította a vádakat. Egy üzenetben leírta, hogy családjával együtt a házban voltak, amikor figyelmesek lettek a kinti zajra. “Kimentünk, hogy megnézzük, mi az, és láttuk ezt az undorító akciót. Felkavart minket ez a nagyon beteg vicc” – írta Castillo, hozzátéve, hogy mihamarabb szeretnék tisztázni, mi is történt pontosan.

Az állatot már holtan találták a medencében. Arról nincsenek kétséget kizáró információk, hogy a malac – illetve a feleség szerint bárány – élt-e még az esés pillanataiban, de a feltételezések szerint valószínűleg nem.