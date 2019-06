Korábban két két Boeing 737 Max típusú utasszállító gép zuhant le műszaki hiba miatt, ezért a vállalat javában dolgozik a hiba feltárásán és kijavításán. Egyúttal kénytelenek voltak visszahívni az összes eddig legyártott ilyen típusú repülőt is, ezek elhelyezéséhez azonban rengeteg hely kell. Az amerikai vállalatnál hirtelen gyorsan fogyott minden négyzetméter, ezért még a dolgozói parkolóban is repülőgépek állnak.

Érdekes látvány lehet úgy munkába járni, hogy ahol korábban parkoltál, ott és még további jó pár helyen egy utasszállító álldolgál. A fenti légi felvételeket a King 5 News készítette a Boeing seattle-i gyáráról. Több repülési hatóság repülési tilalmat rendelt el a típusra, miután kevéssel a felszállás után 2018 októberében az indonéz Lion Air, 2019 márciusában pedig az etióp Ethiopian Airlines Boeing 737 Max gépe zuhant le.

Historical moment in Aviation history! ✈️

Aerial images show the Boeing 737 MAX aircraft parked in the staff car park because there is no more capacity left at the airport. pic.twitter.com/TZ3MKH8rdM

— Aviation photo ✈ (@Airplane_pic) 2019. június 23.