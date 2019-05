Szinte hozzátartozik a magyar strandolók életéhez a hűtőtáska, a kép, ahogy a strandoló család férfi tagja viszi a kezében nagy, nehéz, belül még valamennyire hűvös dobozt. Ezt a képet próbálja meg felszámolni a GoSun névre hallgató amerikai cég. A vállalat kitalált egy valóban menő hűtőtáskát, ami több olyan funkcióval is bír, ami miatt azonnal beleszerettünk.

Először is, nem kell cipelni a nehéz dobozt. A táskát úgy lehet húzni, mint egy bőröndöt. Nincs számára akadály, a kerekeit úgy tervezték meg, hogy minden terepen gond nélkül elmenjen.

Van még egy, a férfiak számára roppant fontos funkció a táskán. Egy pillanat alatt kinyithatjuk vele a hidegen tartott sört.

Ám a legjobb az egészben az, hogy nem jégakkuk tartják a belső részt hidegen, hanem egy motor. Jogosan merül fel a kérdés, hogy honnan kap áramot a táska, hiszen nincs minden fán konnektor a strandokon. A mérnökök erre is gondoltak, egy powerbank tárolja az áramot, amiben akár egynapi működéshez is elegendő energia rejlik. Persze ez hőmérsékletfüggő (ez is szabályozható -20-tól +20 fokig), de ha csak 12 fokosra hűtjük ételeinket és italainkat, akkor 14 óra üzemidőt ígér a gyártó.