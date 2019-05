Május 10-12. között, azaz a soron következő hétvégén rendezik a 2019-es Ultrabalatont. Közép-Európa leghosszabb futóversenyén, a kiadónk csapatában a Vezess is részt vesz. A 221 kilométeres verseny kapcsán összeszedtünk pár érdekességet a futásról Nektek!

Többek között ezért izzadsz

Futás közben, minél hosszabb a táv, annál jobban emelkedik a testhőmérséklet. Melegben akár 38-39 fokra is felhevülhetünk, a testünk pedig az izzadtság segítségével védekezik a túlmelegedés ellen. És mivel az izzadás futás közben elég intenzív, folyamatosan pótolni kell a folyadékot. Ilyenkor nem érdemes egyszerre sokat inni, mert abból megint csak baj lehet (hányás), inkább csak óvatos kis kortyokat igyunk, többször. Ne csak a folyadékbevitelre figyelj, de az megfelelő is legyen. Érdemes az ásványi anyagokat is pótolni hosszabb táv esetén.

Erre figyelj, ha hűvös időben futsz

Ha a környezet hőmérséklete alacsony, azt kockáztatod, hogy túl gyorsan veszítesz a tested hőmérsékletéből, amikor hirtelen abbahagyod a futást. Ilyenkor ugyanis a tested elkezdi igen intenzíven leadni a hőt. Ez extrém esetben akár hipotermia kialakulásához is vezethet. Ezért van az, hogy a profik azonnal takarókat borítanak magukra a hosszabb távok után.