A KSH legfrissebb adatai szerint a magyar autóállomány átlagéletkora 2024 második negyedévében már alulról súrolja a 16 évet. A Használtautó.hu aktuális adatait, vagyis a telefonos megkeresések számát megvizsgálva azonban a vásárlók leggyakrabban még a magyar átlagnál is öregebb, 18 éves használt autók iránt érdeklődnek a leginkább – miközben a toplistára 2023 után most is „odaértek” a 19 éves autók.

2022-ben még a 16 éves autók álltak a telefonos megkereséseket összesítő toplista élén, ez a szám növekedett stabilan évről évre. A használt autók 2022-ben jelentősen megdrágultak, emiatt az autóvásárlásban gondolkodók túlnyomó része is kénytelen volt idősebb, megfizethetőbb modelleket keresni.

Ez a jelenség magától értetődően a hazai állomány átlagéletkorára is befolyással volt. Az újautó-árak a jelentős ár- és hitelakcióknak köszönhetően 2023 végére elkezdtek mérséklődni, ez a tendencia idővel a használtautó-piacra is kihathat. A szakértők jelentősebb árcsökkenést várnak, aminek köszönhetően a hazai autópark is kissé megfiatalodhat majd.