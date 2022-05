2021 februárja óta tevékenykedik a Marson a Perseverance nevű rover: gurulgat, fotózgat és leginkább lyukakat furkál a vörös bolygó felszínébe. Néhány napja azonban egy, az eddigiektől jelentős mértékben eltérő tevékenységre utasították a gépet a NASA szakemberei: HD videót készített a Napról.

A napsütést azonban megzavarja egy krumpli alakú árnyék, mely átúszik a bennünket is éltető csillag előtt. Ez a szabálytalan alakú égitest a Mars holdja, a Phobos, a felvételen pedig egy napfogyatkozást látni.

A hold formájából és távolságából/méretéből adódóan a Marson nem lehetséges a teljes napfogyatkozás, ráadásul az ilyen – földi szemmel nézve – részleges esemény is csak 40 másodpercig tart. A kutatóknak azonban ez is elég, rengeteg információt kaptak arról, hogyan is mozog pályáján a Mars körül keringő égitest és mennyire hat rá a bolygó gravitációja.

