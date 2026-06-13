Bizonyára egy Mad Max filmben érezhette magát az a férfi, akit nemrég lekapcsoltak a rendőrök Fejér vármegyében, kedden. Az autó Százhalombatta felől Dunaújváros irányába közlekedett, amikor egy benzinkútnál leintették a rendőrök.

Az egyenruhások olyan állapotban találták a BMW-t, hogyha az intézkedés idején lett volna a műszaki vizsga, akkorát bukott volna, mint az ólajtó. Rémisztőbben festett, mint az a Sikoly-álarc, amit a sofőr az anyósülés fejtámlájára húzott.

A legfeltűnőbb hiány az maga a motorháztető volt, de lökhárító, az elülső fényszórók, az irányjelzők, valamint a lökhárító sem volt már meg. Emellett bal oldalon, az ajtó és a lökhárító közötti karosszéria burkolat is hiányzott. Az már csak hab a tortán, hogy láthatóan a vezetőoldali kilincsnek és az oldalvédő lemezeknek is nyoma veszett.

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“Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőrt korábban jogerősen eltiltották a járművezetéstől. Az egyetlen pozitívum? A biztonsági öv be volt kapcsolva. A férfit előállították a Gárdonyi Rendőrkapitányságra, ahol büntetőeljárást indítottak ellene, a szabálysértések miatt pedig feljelentést tettek” – olvasható a Fejér vármegyei rendőrség ezzel kapcsolatos Facebook posztjában.