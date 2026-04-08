Máig emlékszem, miről beszélgettünk Szörényi Andrissal – akivel az első pillanatok óta együtt dolgozunk – a Mögürt Irodaház (micsoda ikonikus helyszín az első irodánknak!) lépcsőjén lefelé menet azon a napon, amikor csatlakoztam az akkor még formálódó csapathoz: a 2-es Golf facelift előtti és utáni különbségei kerültek szóba – akkor nem is sejtettem, hogy ez egy hosszú történet kezdete.

Négy hónappal később, 2001. április 2-án elindult a Vezess. Pontosan 25 éve.

Azóta 145 ezer cikket publikáltunk, több mint 4600 autót próbáltunk ki, és bejártuk a világot, hogy első kézből mutassuk meg nektek az autózás legfontosabb újdonságait.

A lelkesedésünk viszont mit sem kopott.

Na, de nézzük, mivel készültünk!A születésnapunk alkalmából különleges játékkal készültünk, ahol az is számít, amit eddig is csináltatok: az, hogy olvastok minket.

Az évfordulós aloldalon olyan helyszínekre kalauzolunk el benneteket, ahol az elmúlt 25 év során jártunk, hogy elhozzuk nektek az autós világ újdonságait. A kapcsolódó cikkek elolvasásával pontokat gyűjthettek, és részt vehettek a nyereményjátékban.

Minél többször tértek vissza, annál nagyobb az esélyetek a nyerésre.

Mit nyerhettek?

Hetente két páros jegyet az International GT Open hungaroringi futamára

Hetente egy, a nyertes által választott Bigotti karórát

A játék végén egy, a nyertes által választott szett Pirelli abroncsot

Valamint egy, a DRX Sport által biztosított vezetési tréninggel egybekötött élményvezetést egy Ferrari F8 Tributo volánja mögött

Most rajtatok a sor

Látogassatok el a Vezess születésnapi oldalára, játsszatok velünk, és szerezzetek esélyt arra, hogy akár egy Ferrari volánja mögé üljetek, vagy megnyerjétek a többi értékes nyeremény egyikét!

