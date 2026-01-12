A hólapát alapvetően nem az autók barátja, de az alábbi felvétel tökéletesen leírja a reggeli rohanást és azt a feszültséget, amit a havazás tud okozni az autósok körében.

Mégis van valami szerethető a jelenetben (még akkor is, ha átérezzük a fényezés “fájdalmát”): nem a módszer miatt, hanem azért, mert emberi. Mert mindannyian voltunk már úgy, hogy a jó megoldás helyett az éppen kéznél lévő eszközhöz nyúltunk. A hólapáttal havat takarító nő nem példakép, inkább tükör, aki megmutatja, milyen könnyen felülírja a józanészt a sietség.

Érkezett néhány remek komment a videó alá:

Nem szabad igy csinálni, megsérülhet a hólapát!

Megkímélt, garázsban tartott, nem dohányzó, hölgy tulajtól eladó.

Meg kell csapkodni még a lapát oldalával is, akkor feltöri a jeget.

Tökéletesen csinálja, nekem tetszik, üdvözlettel egy autófényező…

Ettől már csak az volt a félelmetesebb, amikor egy férfi lángszóróval ugrott neki letakarítani az autóbeállót a garázsa előtt. Csak az lett volna durvább, ha az autót olvasztja így le.

