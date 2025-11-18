Ódákat lehet zengeni Marc Márquez idei évéről: a gyári Ducatira átnyergelt spanyol végig elsöprő fölénnyel dominált a gyorsaságimotoros-világbajnokságon (MotoGP). Még azzal együtt is toronymagasan diadalmaskodott, hogy az Indonéz Nagydíj első körében elszenvedett kulcscsonttörése után az utolsó négy fordulón rajthoz sem áll. Sokat elárul a fölényéről az is, hogy az aragóniai és a katalán forduló között egymást követő 15 sprintfutamon, illetve vasárnapi nagydíjon nem talált legyőzőre – a hibátlan széria így a versenynaptárba 33 év után visszatért Magyar Nagydíjra is kitartott.

A 32 éves versenyző így királykategóriás pályafutása során hetedszer, 2019 óta pedig először ért fel a csúcsra. Ez a hat év – pontosabban 2184 nap – nemcsak a két MotoGP világbajnoki cím között eltelt leghosszabb időt jelképezi, hanem azt a rögös, sérülésekkel és műtétekkel tarkított utat is, amit a legutóbbi bajnoki sikere óta járt be. A kemény munka azonban kétségkívül meghozta a gyümölcsét, ugyanis nemcsak a világbajnoki trófea, hanem a BMW M Különdíj is visszavándorolt Marc Márquezhez.

A képre kattintva galéria nyílik:

8 fotó

Ebben az elismerésben különösen a szombati délelőtti tempónak volt szerepe, ugyanis az idősebbek Márquez-testvér mindenkinél többször, szám szerint nyolcszor szerezte meg a pole-pozíciót. Ugyan az összetettben öccse, Álex Márquez zárt mögötte, nem ő, hanem az apriliás Marco Bezzecchi jelentette a legnagyobb veszélyt rá, aki főleg az év végén kapcsolt rá, de ő is „csak” öt rajtelsőségig jutott. Márquez esetében viszont ez már a nyolcadik szezon, aminek a végén ő kapta meg ajándékba egy BMW M-modell kulcsait – korábban 2013 és 2019 között volt egy elképesztő hétéves sorozata.

Mindazonáltal nem csupán az első rajtkockák számítottak, hanem a BMW M Különdíjhoz egy külön pontverseny tartozott, amiben Márquez 351 pontig jutott, de csak nyolccal gyűjtött többet a testvérénél, aki egyszer kvalifikált a pole-ba 2025-ben. A slusszkulcsot az idényzáró Valenciai Nagydíj helyszínén adták át.

Az idei időmérőkirály jutalma az M-család legkompaktabb tagja, az M2 CS volt. A sportkupé motorháztetője 3,0 literes, hathengeres motort rejt, mely 530 lóerős teljesítményt és 650 Nm-es forgatónyomatékot ad le. A nyolcfokozatú M Steptronic automata váltóval szerelt M2 CS 3,8 másodperc alatt gyorsul álló helyzetbe 100-ra, míg a végsebessége 302 km/óra. A szénszál-erősítésű műanyagból (CFRP) készült megannyi karosszéria-kiegészítőnek és utastéri elemnek köszönhetően ráadásul ez az M2 mostani generációjának legkönnyebb tagja. Magyarországon a modell ára 46 millió forint.

Márquez sem tudott róla, hogy nyert

„Beletelt néhány évbe, de nagyon örülök, hogy a nevem újra a BMW M Különdíj nyerteseinek listáján szerepel. Számomra ez a szezon álomszerűen alakult, bár nem gondoltam volna, hogy olyan vállsérüléssel végződik, ami miatt ki kell hagynom az utolsó versenyeket. Ugyanakkor nagyszerű, hogy itt vagyok Valenciában, és ismét kitüntetést kapok, amiért a legjobb időmérős voltam – immár nyolcadik alkalommal!” – nyilatkozta az elismerés kapcsán a Ducati versenyzője, aki azt is elmondta, hogy meglepetésként érte a hír.

„Igazából vásárlás közben tudtam meg, hogy nyertem – a testvérem, Álex nem jött össze a szükséges eredmény Portimaóban, így a verseny lezárult. De megígértem neki, hogy ő is vezetheti majd az autót! Számunkra mindig különleges élmény, amikor a pályán nyújtott teljesítményünket ilyen módon is elismerik. Most jön a téli szünet, majd a 2026-os szezon, amelyben a célom egyértelmű: ismét megnyerni a világbajnokságot és a guruló trófeát!”

A BMW különdíjának története 2003-ig nyúlik vissza: a listavezető, immáron nyolcszoros győztes Márquez mögött Francesco Bagnaia (2022, 2023, 2024), Valentino Rossi (2003, 2004, 2009) és Casey Stoner (2007, 2008, 2011) is háromszoros győztes, Jorge Lorenzo (2010, 2012) és Fabio Quartararo (2020, 2021) kétszer, Sete Gibernau (2005) és Nicky Hayden (2006) pedig egy-egy alkalommal bizonyult az időmérőmenőnek.