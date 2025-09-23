Nemrég számoltunk be róla, hogy egy hazai autóst megbüntettek, mert csak úgy tudott elsőbbséget biztosítani egy mentőnek, hogy túllépte a megengedett sebességet. A kényszerű gyorshajtás közben egy traffipax bemérte és meg is kapta a büntetést. Később azonban hiába fordult méltányosságért a hatóságokhoz, elutasították kérelmét, fizetnie kell.

Az esettel kapcsolatban több kérdés is felmertül bennünk, amelynek kapcsán megkerestünk Viktort, aki oktatóként dolgozik és eléggé képben van a KRESZ háza táján.

Például, hogy van-e olyan közlekedési szabály, amelyet megszeghet az autós, amikor megkülönböztető jelzésű autónak akar szabad utat adni? Piros lámpánál be lehet csorogni a kereszteződésbe, vagy adott esetben át is hajtani, hogy segítsük az ilyen járművek haladását? Mi a helyzet akkor, ha egy ilyen piroson áthajtást rögzít egy kamera, vagy rendőr áll mögöttünk? Lehúzódhatunk a buszsávba, vagy autópályán a leállósávba?

A szakember válaszol

Az összes KRESZ-szabályt nem lehet itt felsorolni, de összességében elmondható, hogy mindig be kell tartani azokat: nem lehet áthajtani a piroson, átlépni a záróvonalat, vagy gyorshajtást elkövetni. Ugyanakkor a józan ész és a KRESZ is azt diktálja, hogy a megkülönböztető jelzéseit használó járművet lehetőségeinkhez mérten mindig el kell engedni.

Például, ha a piros lámpánál állunk, és jön egy mentő, miközben mögöttünk egy rendőr is megáll, majd mi behajtunk a kereszteződésbe, senki nem fog emiatt szólni, mert a körülmények ezt követelik meg. Ha haladunk az úton, de nem tudunk félrehúzódni, és mögöttünk jön egy rendőrautó, amelyet el kellene engedni, de nincs lehúzódásra alkalmas hely, ezért gyorsítunk, majd a sor végén félreállunk, akkor sem fog emiatt senki felelősségre vonni.

Az viszont már más kérdés, ha mindezt egy kamera rögzíti, amely zárt rendszerben automatikusan küldi a bírságot – ilyenkor könnyen érkezhet csekk.

Ilyen esetben méltányossági alapon lehet kezdeményezni a bírság elengedését, de erre nincs olyan jogszabály, amely előírná, hogy azt kötelezően el kell engednie a hatóságoknak.

Régebben volt egy eset, amikor egy nagymama a fuldokló unokája miatt kényszerült a leállósávon megállni, és őt is megbüntették. Miután az ügy nyilvánosságot kapott, méltányosságból elengedték a büntetést. De a cikk elején említett esetben például nem működött a méltányosság, elutasították az autós kérelmét.

Ez a helyzet valóban egy hiányosság a KRESZ-ben, jó lenne, ha tételesen szabályoznák. Ennek ellenére mindenkinek azt javasolja a szakember is, hogy legjobb tudása és lehetősége szerint mindig engedje el az ilyen járműveket, mert biztosan okkal használják a megkülönböztető jelzést.

Mit mond a rendőrség?

A rendőrség korábbi válaszából pedig kiderült, hogy a közigazgatási eljárásban nincs lehetőség méltányosság gyakorlására: a jogszabály nem ad lehetőséget sem a bírságok mérséklésére, sem azok elengedésére.