Az autóiparban közismert fogalom az öszvér: azokat a fejlesztési prototípusokat nevezik így, amelyek egy meglévő típus karosszériája alá rejtve hordozzák magukban az új technológiát, lehetővé téve egyes fődarabok korai tesztelését anélkül, hogy a teljes konstrukció elkészült volna.

Ez történt 2011-ben is, amikor a hibrid LaFerrari fejlesztési programjában a leendő hipersportautó V12-es villamosított hajtásláncát egy Ferrari 458 Italia kasztnijába építették be.

A mérnökök választása érthető: egyrészt a 458 Italia is középmotoros, bár V8-as konstrukció volt, másrészt mindkét modell azonos, 2650 mm-es tengelytávon nyugodott, ami lehetővé tette, hogy az ekkor még hétpecsétes titokként őrzött hibrid technológiát a kifutó kupé sziluettje mögé rejtsék el.

A 963 lóerős, tizenkét hengeres hibrid hajtáslánc persze komoly módosításokat igényelt: nagyobb légbeömlőket, elnagyolva kialakított szerelőnyílásokat, ideiglenes megoldásokat látunk a kocsin, a fedőlemezeket egyszerű szegecselés rögzítette. A messze kinyúló kipufogók látványa szintén nem mindennapi.

A gyári kódja szerint F150 Muletto M4-ként jegyzett öszvér utastere első pillantásra a 458 Italia sztenderd környezetét hozza, az utasoldali lábtérben elhelyezett akkumulátor, a műszerfalba applikált megszakító és a kormányagyat díszítő figyelmeztető matrica egyértelműen jelzi, hogy nem hétköznapi használatra szánt autóról van szó.

Ez így is van, a Muletto új gazdája egy métert sem tehet majd meg új szerzeményével közúton, cserébe olyan kincset tudhat magáénak, amelyet csak a bennfentesek tudnak majd értékelni, ám ők annál jobban.

Az augusztus 15-én kezdődő árverésen minimálár nélkül kerül kalapács alá a prototípus, a várakozások szerint akár 1,2 millió dollárig, azaz 400 millió forintig is elmehet a licit.

