Súlyos áramütés ért egy 43 éves férfit az olaszországi Marcianise városában – Nápolytól alig néhány kilométerre –, miközben egy autószalonban tartózkodott.

Az elsődleges információk szerint a nápolyi származású férfit egy erőteljes elektromos ütés érte, amely szó szerint a földre terítette. A zuhanás következtében a férfi súlyos fejsérülést szenvedett, valamint a teste több helyen lehorzsolódott. A szemtanúk azonnal értesítették a mentőket, akik a férfit súlyos, de stabil állapotban szállították kórházba. Az orvosok egyelőre nem zárják ki az agyrázkódás lehetőségét sem.

A baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják. A rendőrség és a munkavédelmi hatóságok együtt dolgoznak az ügyön, hogy kiderítsék, miért történhetett az áramütés, illetve hogy betartották-e a vonatkozó biztonsági előírásokat az autókereskedésben. A férfi állítólag Teslát szeretett volna vásárolni, ezeket a modelleket nézegette.

2023-ban egy ennél súlyosabb tragédia is történt Olaszországban, amely szintén elektromos járműhöz köthető: egy „villanybusz” 10–15 métert zuhant egy felüljáróról Velence szárazföldi részén. A baleset során a busz áttörte a korlátot, fejjel lefelé csapódott a földbe, majd az akkumulátorok kigyulladtak. A tragédiában 22 ember vesztette életét. A balesetet szenvedett jármű egy kínai gyártású Yutong E12 típusú elektromos busz volt.

Az eset után Luigi Brugnaro – Velence polgármestere – azonnali hatállyal felfüggesztette a város elektromos buszflottájának működését, legalábbis addig, amíg a hatóságok be nem fejezték a kivizsgálást.