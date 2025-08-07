Az utóbbi időben rengeteget hallunk a kínai elektromos autók technológiai újításairól, de úgy tűnik, a Xiaomi SU7 még ebben a sűrű mezőnyben is kiemelkedik. A globális mobilmárka által készített típus a hírek szerint mindent porrá aláz, és különleges engedély kell a vásárlásához.

Sorra gyűjti rekordokat a világ legkomolyabb versenypályáin, és most kaptunk egy rendkívül szórakoztató bemutatót arról, milyen, ha csak keresztbe megy. Brutális, kilencperces, Gymkhana-stílusú kaszkadőrvideó formájában.

Íme a Qionghai Drift című alkotás, fergetegesen intenzív út egy szállodától egy esküvőig. A filmet szórakoztatófilmes és komikus elemek teszik még élvezetesebbé, a mélyen lenyűgöző vezetési tudás mellett, így nem nevezhető egyszerű Gymkhana-koppintásnak.

A sofőrt is azonosították: Ye Zhicheng egy Formula Drift-pilóta, aki korábban egy őrült kinézetű, Nissan Cefiro versenyautóval versenyzett. A videót a jelek szerint Qionghai városában forgatták, amely Kína déli részén, egy szigeten található. A 40. másodperc környékén látható, ahogy az autó a Holiday Inn Resort Qionghai Guantang szálloda bejárati körforgalmából lő ki.

Maga a kocsi egyfajta erődemonstráció, szédítő számokkal, ilyen például a 0-ról 100 km/h-ra történő gyorsulás 1,98 másodperc alatt, vagy a 100 km/h-ról megállás 30,8 méteren.

De akadtak olyan mókás túlzások is, mint a 24 karátos aranyból készült szénszálas embléma. Az árát februárban 529 900 kínai jüanban (RMB) adták meg, ami átszámítva körülbelül 27,5 millió forintnak felel meg. Ha az autó állítólagos teljesítménye és luxusszintje csak megközelíti is a valóságot, ez lenne az évszázad vétele.

A járgány utcai változata és prototípusa is megjárta a Nürburgringet, nagyon gyorsan körbe értek. A Vezess korábbi cikkében megnézheted mennyire: