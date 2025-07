Donald Trump az elmúlt években két merényletet is túlélt, köztük egy nyílt támadást 2024. júliusában, amikor kampánybeszéde közben meglőtték Pennsylvaniában, aztán golfozás közben durrantak lövések saját golfklubjában, amikor épp a pályán volt. Az incidensek után – és Trump beiktatását követően – az Amerikai Titkosszolgálat alaposan átalakította a védelmi protokollt, ami úgy tűnik, a golfpályákra is érvényes.

A hétvégén Trump a skóciai Turnberry golfpályán ütötte el az időt, ám nem akárhogyan: a fehér, hagyományos golfkocsija mögött egy fekete, erősen átalakított, terepjáró stílusú jármű haladt – amit a sajtó azóta csak „Golf Force One”-ként emleget (az Air Force One elnöki repülőgép után). A szokatlan jármű szinte biztosan páncélozott, legalábbis a járművédelmi szakértők szerint, akik a fotók alapján több árulkodó jelet is felfedeztek – számolt be róla a The Telegraph.

Az elnöki golfkocsi egy Polaris Ranger XP 1000 buggy, amelyet eredetileg nem ilyen célra terveztek, de megfelelő átalakítással komoly védelmet nyújthat. Gary Relf, az Armoured Car Services vezetője szerint például az erősen sötétített szélvédő körüli fekete szegély és a jármű masszív külleme arra utal, hogy komoly átalakításokon esett át.

„Ezek az autók kívülről nem mindig feltűnőek, de a vastag, sötétített, laminált üvegek, a megerősített oldalpanelek és a jármű hátsó részén található burkolatok mind arra utalnak, hogy ez bizony nem hétköznapi golfkocsi”

– mondta egy neve elhallgatását kérő brit szakértő.

Az ilyen típusú járművek célja nem támadó, hanem védelmi jellegű. Nem tankról van szó, hanem egy gyors menekülési lehetőségről, ha netán újabb fenyegetés érné az elnököt – főleg olyan nyílt, sebezhető helyszínen, mint egy golfpálya.

