Év elején számoltunk be róla részletesen, hogyan változott január első napjával a regisztrációs adó a plug-in hibridek esetében. A Vezess pedig megtudta, hogy itt az újabb változás, ami már nem csak a tölthető hibrideket érinti, hanem minden autót.

2024-ben még hengerűrtartalom alapján számították a regisztrációs adó mértékét és a plug-in hibrid (azaz konnektorról tölthető) autók esetében nem kellett fizetni regisztrációs adót. Ez változott meg 2025.január 1-én, amikor bevezették a plug-in hibridek adókötelességét a belső égésű hajtáslánc komponensük (magyarul a benzin vagy dízelmotor) lökettérfogata alapján. De ezt március 1-én szépen a kukába is dobhatjuk, mert életbe lép a regisztrációs adó számolásánk új módszere, amely minden járműre vonatkozik:

Mostantól nem hengerűrtartalom, hanem teljesítmény (kW) alapon számolódik a regisztrációs adó. Az alapdíj minden esetben 45 000 Ft, amelyet az alábbi táblázatban szereplő szorzók növelnek a jármű teljesítményének és környezetvédelmi osztályának függvényében.

Ugyebár a plug-in hibridek elektromos (akár több is) és belső égésű motorral is rendelkeznek, ez esetben a hajtáslánc legnagyobb teljesítményű kompnenese alapján kell számolni az adó mértéket. Több iparági forrásunk is megerősítette, hogy azt a teljesítményadatot az adott típus általános forgalomba állítási engedélye tartalmazza (típusbizonyítványnak is nevezhetjük).

Például egy Mercedes-Benz C 300 de Plug-in hybridre eddig 135 ezer forint volt a regisztrációs adó (az 1993 cm3 belső égésű motor miatt), de az új számítás értelmében ez már 180 ezer forint lesz, ugyanis a példában szereplő modell legnagyobb teljesítményű motorja 145 kW, ezt kell szorozni a fenti táblázat szerint 4-el.

De nézzünk egy nem konnektoros hibrid példát is: a Toyota Corolla TS 1.8 Hybrid modell regadója eddig 135 ezer forint volt, amely holnaptól a 104 kW-os teljesítménynek köszönhetően 90 ezerre csökkenhet.

Az MG3 Hybrid+ modellnél pedig erősebb a villanymotor (100 kW), mint a benzines (75 kW), így ennél az autónál a villanymotor teljesítménye alapján kell számolni a regisztrációs adó, amely így 67.500 forint.

A teljesen elektromos hajtáslánccal rendelkező járművek (5E és 5Z környezetvédelmi besorolásba tartozók) továbbra is mentesülnek a regadó alól.