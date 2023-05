Sok érdekes módszert láttunk már a rendszámok manipulálására. Vannak akik egyszerűen hamis táblát raknak fel, mások pedig az olvashatóságot nehezítik meg, átírnak karaktereket, a legegyszerűbb lelkek pedig simán csak lepattintják a táblát ha törvényszegésre készülnek.

Erre jó példa ez a moszkvai autós, aki rutinosan szedte le a rendszámát, amikor arra nem volt szüksége:

A hvg.hu számolt bea legfrissebb esetről: A kanadai Haltonban egy Porsche Panamera 4S vezetője próbálta eltitkolni az autója rendszámát, de végül lefülelte a helyi rendőrség. Eredetileg azért állították meg, hogy felhívják a figyelmét a hiányzó rendszámtáblára, hisz ők szolgálnak és védenek, az is lehet, hogy csak valahol elhagyta.

Ekkor vették észre, hogy James Bond filmekbe illő lehúzható redőny rejti el a rendszámtáblát, amit épp zárva tartott a sofőr. Vádat emeltek ellene, de a pontos tényállást nem közölték a rendőrség bejegyzésében, Magyarországon ez egyedi azonosítójellel való visszaélés lenne.

The Milton District Response Unit stopped what they thought was a un-plated vehicle tonight. Investigation revealed that the driver had a licence plate concealing device. The driver was charged. The licence plate could be concealed by pressing a button from the driver’s seat! ^cm pic.twitter.com/WHpGvVmXWv