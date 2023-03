Nem csoda, hogy a Netflix ismét a Forma-1-hez nyúl, hiszen eddigi két alkotásuk, a Formula 1: Drive to Survive és a Schumacher film is a legnépszerűbb produkciók között van a platformon. Ezúttal a háromszoros bajnok, Ayrton Senna életét dolgozzák fel hatrészes sorozat formájában. Mindezt a néhai pilóta 63. születésnapján jelentették be, március 21-én.

Gabriel Leone will play Ayrton Senna in Senna, a six-episode series based on the life of Ayrton Senna, the world-famous Formula 1 icon. (📷 Raquel Espírito Santo / Netflix) pic.twitter.com/pVKPYyCk7p — Netflix (@netflix) March 21, 2023

Sennát a 29 éves, szintén brazil Gabriel Leone alakítja majd, akinek ez lehet eddigi karrierje legfontosabb szerepe, eddig főleg brazil alkotásokban szerepelt. A rendező Vicente Amorim, akinek a nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint a Good: A bűn útjai, A mocskos szívek vagy a Rió, szeretlek.

A Senna-sorozat a versenyző egész karrierjét felöleli majd, a 80-as évektől kezdve, amikor gokartversenyzőként Angliában élt. Premierdátumról egyelőre nincs hír.